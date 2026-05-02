Viral Fenomena Awan Pelangi di Jonggol Bogor, Begini Penjelasan Resmi BMKG 

JawaPos.com - Fenomena langit yang tidak biasa baru saja menggegerkan warga Jonggol, Kabupaten Bogor. Sebuah rekaman video memperlihatkan gumpalan awan yang memancarkan warna-warni indah layaknya pelangi, memicu spekulasi mengenai potensi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun buka suara mengenai fenomena unik tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Meskipun terlihat magis, BMKG memastikan bahwa penampakan ini adalah peristiwa optik atmosfer yang lumrah terjadi. Warna-warni tersebut muncul akibat interaksi antara sinar matahari dengan partikel air di langit.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani menjelaskan, posisi matahari dan kondisi awan saat itu memegang peranan kunci.

"Fenomena yang terlihat pada video tersebut merupakan peristiwa yang umum terjadi dalam atmosfer dan berkaitan dengan optik atmosfer. Warna pelangi muncul karena cahaya Matahari berinteraksi dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang sedang terjadi di sisi lain wilayah Sentul seperti pada video tersbut," ujar Ida kepada JawaPos.com, Sabtu (2/5).

Mengapa Bentuknya Tidak Menyerupai Pelangi Biasa?

Baca Juga: 5 Kebiasaan Sederhana yang Dapat Mengurangi Beban Pikiran Saat Depresi Melanda Tanpa Sebab

Banyak warga bertanya-tanya mengapa pelangi tersebut tidak berbentuk lengkungan sempurna, melainkan tampak menyatu dengan gumpalan awan. Ternyata, ada jenis awan tertentu yang sedang tumbuh di lokasi tersebut.

Ida menyebutkan adanya awan towering cumulus yang menjadi "penghalang" sehingga pelangi terlihat seolah-olah menyatu di dalam awan.