Pulang May Day 2026 Bareng Prabowo di Monas, Buruh Dikasih Goodie Bag Sembako dari Istana, Ini Isinya

JawaPos.com - Ratusan ribu buruh menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/4). Kegiatan tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri kabinet merah putih.

Pantauan JawaPos.com, selepas perayaan, para buruh mendapatkan goodie bag bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Bingkisan yang dibagikan tersebut berisi paket sembako lengkap dan kebutuhan harian. Mulai dari beras, gula, teh, kopi, mentega, hingga susu kental manis dan sarden.

"Tadi dikasih sama petugas pas balik," ujar salah seorang buruh.

Monas Jadi Lautan Manusia, Prabowo

Dalam perayaan May Day 2026 di Monas, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk berdiri di barisan terdepan dalam membela hak-hak pekerja.

Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan setia kaum buruh, tani, dan nelayan yang telah mengantarkannya ke kursi kepresidenan. Ia berjanji akan memprioritaskan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

"Saya merasa jadi Presiden karena dukungan kaum buruh. Saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit itu adalah tugas saya," ujar Prabowo di Monas.

Prabowo mencontohkan, dirinya telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh.

Ia menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan buruh berjuang sendirian saat menghadapi krisis ekonomi atau pengusaha yang menyerah.