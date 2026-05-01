Ryandi Zahdomo
Jumat, 1 Mei 2026 | 19.30 WIB

Pulang May Day 2026 Bareng Prabowo di Monas, Buruh Dikasih Goodie Bag Sembako dari Istana, Ini Isinya

Isi Goodie Bag yang diberikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan ribu buruh menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/4). Kegiatan tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri kabinet merah putih.

Pantauan JawaPos.com, selepas perayaan, para buruh mendapatkan goodie bag bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Bingkisan yang dibagikan tersebut berisi paket sembako lengkap dan kebutuhan harian. Mulai dari beras, gula, teh, kopi, mentega, hingga susu kental manis dan sarden.

"Tadi dikasih sama petugas pas balik," ujar salah seorang buruh.

Monas Jadi Lautan Manusia, Prabowo

Dalam perayaan May Day 2026 di Monas, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk berdiri di barisan terdepan dalam membela hak-hak pekerja.

Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan setia kaum buruh, tani, dan nelayan yang telah mengantarkannya ke kursi kepresidenan. Ia berjanji akan memprioritaskan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

"Saya merasa jadi Presiden karena dukungan kaum buruh. Saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit itu adalah tugas saya," ujar Prabowo di Monas.

Prabowo mencontohkan, dirinya telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh.

Ia menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan buruh berjuang sendirian saat menghadapi krisis ekonomi atau pengusaha yang menyerah.

"Jangan khawatir kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian. Kalau ada pengusaha yang menyerah jangan khawatir negara kita kuat negara kita akan mengambil alih," tegasnya.

Artikel Terkait
May Day 2026: Ribuan Buruh Padati Monas - Image
Nasional

May Day 2026: Ribuan Buruh Padati Monas

Jumat, 1 Mei 2026 | 18.00 WIB

Fokus Jaga Kamtibmas, Polda Jatim Siap Kawal Demo Buruh May Day 2026 - Image
Surabaya Raya

Fokus Jaga Kamtibmas, Polda Jatim Siap Kawal Demo Buruh May Day 2026

Jumat, 1 Mei 2026 | 06.01 WIB

KSPI Batal Demo di DPR, Pilih Gabung Aksi May Day di Monas Temui Presiden Prabowo - Image
Ekonomi

KSPI Batal Demo di DPR, Pilih Gabung Aksi May Day di Monas Temui Presiden Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 18.45 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

