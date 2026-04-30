Saksi Selamat: Klakson KA Argo Bromo Anggrek Terus Meraung dari Jarak Jauh, Menyadari Tanda Bahaya

JawaPos.com – Seorang penumpang KRL yang selamat dari kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur mengungkapkan bahwa klakson KA Argo Bromo Anggrek sudah berbunyi terus-menerus dari jarak jauh sebelum tabrakan terjadi. Ia menilai, jika evakuasi penumpang dilakukan lebih cepat saat KRL berhenti lama, korban jiwa kemungkinan bisa diminimalkan.

Dalam keterangannya, pria tersebut menyebut KRL yang ditumpanginya sempat tertahan karena adanya insiden lain di jalur. Ia mendengar informasi bahwa kereta belum bisa diberangkatkan karena ada kendaraan yang terseret dan rencananya akan dievakuasi di stasiun tersebut.

Namun, menurutnya, tidak ada pemberitahuan kepada pihak terkait untuk menahan laju kereta jarak jauh (KJJ) yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa.

“Seharusnya dari sini (stasiun) dikasih info supaya kereta yang arah Jawa itu ditahan,” ujarnya dalam video yang diunggah akun Instagram Jabodetabek 24 jam, dikutip Rabu (29/4).

Ia mengaku mulai menyadari bahaya ketika mendengar suara klakson KA Argo Bromo dari kejauhan yang tidak berhenti-berhenti. Saat itu, ia langsung berinisiatif menyelamatkan diri.

“Klaksonnya dari jauh sudah bunyi terus. Pas saya nengok, saya langsung loncat saja. Alhamdulillah masih dikasih selamat,” katanya.

Penumpang tersebut berada di gerbong tiga saat kejadian. Ia menggambarkan benturan terjadi sangat keras hingga membuat penumpang terpental.

“Di gerbong tiga itu semua mental. Kencangnya bukan main, suaranya sudah seperti rudal,” ungkapnya.