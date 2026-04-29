Satu Korban yang Sempat Dirawat Akhirnya Meninggal Dunia dalam Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek

Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (28/4), menjenguk korban kecelakaan kereta yang menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. (Setpres)

JawaPos.com – Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Satu korban yang sebelumnya menjalani perawatan akhirnya meninggal dunia, sehingga total korban tewas kini mencapai 16 orang.

Korban tambahan tersebut mengembuskan napas terakhir saat dirawat di RSUD Kota Bekasi pada Rabu (29/4). Dengan adanya penambahan ini, jumlah korban meninggal yang semula 15 orang meningkat menjadi 16 orang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa secara keseluruhan korban dalam peristiwa tersebut mencapai 106 orang. Rinciannya, 90 orang mengalami luka-luka dan 16 orang meninggal dunia.

“Korban meninggal dunia bertambah satu orang, sehingga total menjadi 16 orang. Kami berharap tidak ada lagi penambahan korban,” ujar Budi kepada awak media.

Ia menjelaskan, sebagian korban luka saat ini sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan. Dari total 90 korban luka, sebanyak 46 orang telah kembali ke rumah masing-masing, sementara sisanya masih dirawat di sejumlah rumah sakit.

Polda Metro Jaya hingga kini masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

“Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Saat ini penyidik masih mendalami rangkaian kejadian secara komprehensif,” imbuhnya.