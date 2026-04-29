Satu Korban yang Sempat Dirawat Akhirnya Meninggal Dunia dalam Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek

JawaPos.com – Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Satu korban yang sebelumnya menjalani perawatan akhirnya meninggal dunia, sehingga total korban tewas kini mencapai 16 orang.
Korban tambahan tersebut mengembuskan napas terakhir saat dirawat di RSUD Kota Bekasi pada Rabu (29/4). Dengan adanya penambahan ini, jumlah korban meninggal yang semula 15 orang meningkat menjadi 16 orang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa secara keseluruhan korban dalam peristiwa tersebut mencapai 106 orang. Rinciannya, 90 orang mengalami luka-luka dan 16 orang meninggal dunia.
“Korban meninggal dunia bertambah satu orang, sehingga total menjadi 16 orang. Kami berharap tidak ada lagi penambahan korban,” ujar Budi kepada awak media.
Ia menjelaskan, sebagian korban luka saat ini sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan. Dari total 90 korban luka, sebanyak 46 orang telah kembali ke rumah masing-masing, sementara sisanya masih dirawat di sejumlah rumah sakit.
Polda Metro Jaya hingga kini masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
“Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Saat ini penyidik masih mendalami rangkaian kejadian secara komprehensif,” imbuhnya.
Berdasarkan temuan sementara, kecelakaan diduga bermula dari sebuah taksi listrik yang mengalami gangguan dan berhenti di perlintasan sebidang di kawasan Jalan Ampera, Bekasi Timur. Kondisi tersebut menghambat perjalanan KRL, hingga akhirnya terjadi tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun