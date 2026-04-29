UI dan Kampus Hong Kong Sepakati Riset Bersama di Bidang Kesehatan Strategis

JawaPos.com - Di tengah lanskap pendidikan tinggi global yang semakin kompetitif, Universitas Indonesia (UI) memperluas jejaring internasional ke Hong Kong—salah satu pusat pendidikan dan inovasi di Asia. Penandatanganan kerja sama antara UI dengan Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) serta Chinese University of Hong Kong (CUHK) menjadi penanda penting arah baru kolaborasi lintas negara yang lebih berdampak.

Kerja sama UI dengan kedua instisusi tersebut akan mencakup sejumlah program konkret, antara lain pertukaran mahasiswa dan dosen, penyusunan proposal riset bersama, hingga pengembangan program double degree. Fokus utamanya adalah mendorong kolaborasi di bidang-bidang strategis seperti tropical disease dan medical devices, dua sektor yang semakin relevan di tengah tantangan kesehatan global.

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, menyebut bahwa pendekatan ini bukan hal baru. Sebelumnya, UI telah menjalin kolaborasi riset dengan University of Oxford dalam uji klinis vaksin TBC. Proyek tersebut berhasil memperoleh pendanaan hingga 20 juta dolar AS dari Bill & Melinda Gates Foundation—sebuah capaian yang menunjukkan kapasitas UI dalam mengelola riset berskala internasional. Model kerja sama inilah yang kini ditawarkan kepada HKUST dan CUHK.

“Pengalaman UI dalam kolaborasi internasional menunjukkan bahwa sinergi lintas negara mampu menghasilkan riset berkualitas tinggi dan berdaya guna. Kami optimistis, kemitraan UI dengan Hong Kong University of Science and Technology dan Chinese University of Hong Kong akan membuka lebih banyak peluang bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti untuk berkembang di ekosistem global,” ujar Prof. Heri.

Peringkat UI yang kini berada di posisi 189 dunia versi QS World University Rankings menjadi sinyal bahwa universitas ini semakin kompetitif di panggung global. Bagi HKUST dan CUHK—yang masing-masing berada di jajaran universitas 50 top dunia—UI dipandang sebagai mitra yang relevan, khususnya untuk memperluas pengalaman mahasiswa mereka di kawasan Asia Tenggara.

HKUST dikenal sebagai universitas riset modern dengan kekuatan di bidang sains, teknologi, dan bisnis. Berdiri pada 1991, institusi ini memiliki ekosistem inovasi yang kuat, didukung puluhan pusat riset dan kolaborasi erat dengan industri. Sementara itu, CUHK menawarkan pendekatan unik dengan sistem kolese dan pendidikan bilingual, serta keunggulan riset di bidang biomedis dan kecerdasan buatan.

Kesamaan visi dalam riset dan pendidikan menjadi titik temu ketiga institusi ini. Salah satu bentuk konkret yang tengah dijajaki adalah program joint degree dan double degree dengan berbagai skema seperti 3+1 dan 4+0. Skema ini memungkinkan mahasiswa menempuh studi di lebih dari satu negara dan memperoleh gelar dari dua universitas sekaligus—sebuah nilai tambah dalam dunia kerja global.