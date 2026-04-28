11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

JawaPos.com - Surabaya tak pernah tidur, begitu juga dengan kulinernya. Saat perut mulai keroncongan di malam hari, Kota Pahlawan punya segudang pilihan makanan lezat yang siap memanjakan lidah.
Mulai dari rawon legendaris, nasi goreng “barbar”, hingga olahan cumi khas yang menggugah selera, semuanya bisa kamu temukan dengan mudah.
Dilansir dari akun Instagram @gotravelly dan TikTok @vikyhermawan_, berikut ini rekomendasi kuliner malam di Surabaya yang wajib masuk daftar buruanmu!
1. Nasi Cumi-Cumi Bu Atun
Warung ini sudah lama dikenal sebagai destinasi wajib bagi pecinta olahan laut, khususnya cumi.
Daya tarik utamanya tentu saja nasi cumi dengan tinta hitam pekat yang memberikan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma khas yang menggoda.
Tekstur cuminya empuk dan tidak alot, menandakan proses masaknya benar-benar diperhatikan.
Selain cumi, tersedia pula berbagai lauk pelengkap seperti telur asin, ikan, hingga jeroan yang bisa dipilih sesuai selera.
Yang membuat tempat ini semakin menarik adalah porsinya yang melimpah dengan harga tetap terjangkau. Tak heran jika warung ini selalu ramai, bahkan hingga dini hari.
Lokasi: Jl. Waspada No. 28
Buka 24 jam
2. Rawon Setan Mbak Endang
Nama “setan” dari tempat makan ini bukan tanpa alasan, konon karena warung ini dulu identik dengan jam buka malam hari.
