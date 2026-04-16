Pengamat UI Ingatkan Pentingnya Pengawasan Publik Terhadap Lembaga Intelijen Agar Tak Disalahgunakan Kekuasaan

JawaPos.com – Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, menegaskan pentingnya tata kelola intelijen yang proporsional dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ancaman asimetris.

Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk “Tata Kelola Intelijen Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ancaman Asimetris” yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (15/4).

Menurut Stanislaus, respons intelijen harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Ia mengibaratkan bahwa ancaman kecil tidak perlu direspons secara berlebihan.

“Jika ancamannya hanya seperti nyamuk, tentu tidak perlu menggunakan pemukul besar. Di sinilah pentingnya mengukur level ancaman dan menentukan respons yang tepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dinamika persepsi ancaman di masyarakat kerap berbeda dengan penilaian lembaga intelijen. Namun demikian, publik tidak perlu khawatir karena intelijen memiliki mekanisme tersendiri untuk mengukur dan merespons ancaman secara proporsional.

“Ancaman akan selalu ada. Yang penting adalah bagaimana intelijen merespons sesuai dengan levelnya dan tetap berada dalam koridor kewenangan,” tegasnya.

Stanislaus juga menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap kinerja intelijen agar tidak melampaui batas. Ia mengingatkan, intelijen harus tetap berfungsi sebagai instrumen negara, bukan menjadi alat yang justru merugikan warga.

“Intelijen adalah alat negara untuk deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan. Jangan sampai menjadi alat yang membuat masyarakat menjadi korban,” tuturnya.