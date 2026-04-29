Prabowo Ungkit Narasi Indonesia Gelap: Kalau Mau Kabur, Kabur Saja!

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung narasi 'Indonesia Gelap' yang sempat ramai diperbincangkan publik. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang menyuarakan narasi tersebut untuk meninggalkan Indonesia jika merasa tidak puas.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).
“Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur? Kalau mau kabur, kabur saja,” kata Prabowo.
Ia menilai, pihak-pihak yang menggaungkan narasi tersebut tidak menunjukkan sikap patriotik dan kurang memiliki kecintaan terhadap tanah air. Karena itu, ia mempersilakan mereka untuk benar-benar kabur sebagaimana yang diserukan.
Menurut Prabowo, Indonesia justru berada dalam posisi yang relatif aman di tengah ketidakpastian global saat ini.
“Orang-orang pintar, bukalah berita. Lihatlah, kita ditempatkan sebagai salah satu negara paling aman di dunia sekarang. Kalau mau kabur, kabur saja, supaya kita tidak gaduh,” tegasnya.
Prabowo juga menegaskan pemerintahannya fokus bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia ingin kekayaan negara dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyoroti selama ini kekayaan alam Indonesia terlalu lama hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
“Sudah terlalu lama sumber daya alam kita dikuasai oleh pihak-pihak yang saya pertanyakan nasionalismenya. Kita beri konsesi tambang, perkebunan, bahkan kredit dari bank milik rakyat. Tapi ketika mereka berhasil, hasil usahanya justru tidak ditempatkan di Indonesia,” pungkasnya.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban