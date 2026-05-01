Prabowo Bakal Resmikan 1.386 Kampung Nelayan Tahun Ini, Janjikan Hidup Anak-Istri Lebih Sejahtera

Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan hari buruh di Jakarta, Jumat (1/5). (Istimewa)
JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan Kampung Nelayan secara masif. Tahun ini, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 Kampung Nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.
Prabowo menyebut pembangunan Kampung Nelayan sebagai langkah besar yang belum pernah dilakukan di sepanjang sejarah Indonesia. Ia mengklaim, baru di pemerintahannya ini para nelayan masuk dalam program prioritas pembangunan.
“Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 Kampung Nelayan. Pertama kali dalam sejarah RI nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500,” ujar Prabowo dalam acara Perayaan Hari Buruh May Day di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).
Baca Juga:9 Cara Orang Tua Mendidik Anak Agar Tumbuh Menjadi Pengambil Keputusan yang Bijak dan Mandiri
Ia menjelaskan, program tersebut akan berlanjut secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan perbaikan kesejahteraan bagi sekitar 6 juta nelayan di Tanah Air.
Tak hanya itu, dampak program ini juga diyakini akan dirasakan oleh keluarga nelayan. Prabowo memperkirakan lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia, termasuk anak dan istri nelayan, akan mendapatkan manfaat langsung.
“Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya, dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, lebih sejahtera,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa program Kampung Nelayan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan fasilitas penunjang. Salah satu masalah utama yang selama ini dihadapi nelayan adalah keterbatasan sarana penyimpanan hasil tangkapan.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan kapal bagi para nelayan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi saat melaut. Dengan dukungan infrastruktur dan alat tangkap yang memadai, diharapkan hasil tangkapan meningkat dan pendapatan nelayan ikut terdongkrak.
“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es. Sekarang, kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka” tukasnya.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam