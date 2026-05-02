Pesan Prabowo untuk Perusahaan yang Menyerah di Tengah Krisis Global, Negara Ambil Alih

JawaPos.com - Pemerintah memberi sinyal tegas di tengah tekanan ekonomi global. Perusahaan yang tidak mampu bertahan tidak akan dibiarkan jatuh begitu saja. Negara siap turun tangan demi melindungi buruh.

"Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara akan mengambil alih dan membela rakyat Indonesia," ucap Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di depan ribuan buruh di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5).

Dalam kondisi global, Prabowo menyinggung banyak negara yang sedang menghadapi krisis. Namun demikian, Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif aman.

"Saudara-saudara, perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik, kita masih aman. Kita swasembada pangan, pangan kita aman," ungkapnya.

Prabowo optimistis Indonesia akan segera mencapai kemandirian energi dalam waktu dekat. "BBM kita masih aman. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan swasembada BBM dan energi," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh. Kebijakan ini merupakan respon negara dalam menghadapi potensi gelombang PHK akibat ketidakpastian global.

"Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," ujar Prabowo.

Mantan Pangkostrad itu memastikan pemerintah berpihak pada buruh, khususnya mereka yang terancam kehilangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.