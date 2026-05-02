Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Sabtu, 2 Mei 2026 | 22.09 WIB

Pesan Prabowo untuk Perusahaan yang Menyerah di Tengah Krisis Global, Negara Ambil Alih

Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah pimpinan organisasi-organisasi buruh menyapa para buru dalam May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah memberi sinyal tegas di tengah tekanan ekonomi global. Perusahaan yang tidak mampu bertahan tidak akan dibiarkan jatuh begitu saja. Negara siap turun tangan demi melindungi buruh.

"Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara akan mengambil alih dan membela rakyat Indonesia," ucap Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di depan ribuan buruh di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5).

Dalam kondisi global, Prabowo menyinggung banyak negara yang sedang menghadapi krisis. Namun demikian, Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif aman.

"Saudara-saudara, perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik, kita masih aman. Kita swasembada pangan, pangan kita aman," ungkapnya.

Prabowo optimistis Indonesia akan segera mencapai kemandirian energi dalam waktu dekat. "BBM kita masih aman. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan swasembada BBM dan energi," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh. Kebijakan ini merupakan respon negara dalam menghadapi potensi gelombang PHK akibat ketidakpastian global.

"Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," ujar Prabowo.

Mantan Pangkostrad itu memastikan pemerintah berpihak pada buruh, khususnya mereka yang terancam kehilangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

"Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang terancam PHK, kita akan membela dan melindungi," tegasnya.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Prabowo Bakal Resmikan 1.386 Kampung Nelayan Tahun Ini, Janjikan Hidup Anak-Istri Lebih Sejahtera - Image
Ekonomi

Prabowo Bakal Resmikan 1.386 Kampung Nelayan Tahun Ini, Janjikan Hidup Anak-Istri Lebih Sejahtera

Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.47 WIB

Puluhan Tahun Diperjuangkan, Buruh Apresiasi UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan di Era Prabowo - Image
Nasional

Puluhan Tahun Diperjuangkan, Buruh Apresiasi UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan di Era Prabowo

Sabtu, 2 Mei 2026 | 00.35 WIB

Realita Pahit Driver Ojol: Narik Rp16 Ribu Cuma Dapat Rp10 Ribu, Kini Tagih Janji Manis Prabowo Saat May Day 2026 - Image
Nasional

Realita Pahit Driver Ojol: Narik Rp16 Ribu Cuma Dapat Rp10 Ribu, Kini Tagih Janji Manis Prabowo Saat May Day 2026

Jumat, 1 Mei 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore