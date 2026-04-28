Kapolri Pimpin Rakor Bareng Menteri, Siapkan Mitigasi Dampak Global dan Jaga Ekonomi 5 Persen

JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas dampak eskalasi global. Pertemuan ini melibatkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.

Rakor digelar di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026). Agenda utama adalah menyusun langkah mitigasi terhadap potensi risiko global yang berdampak ke dalam negeri.

Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Selain itu, rapat juga dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, hingga perwakilan Pertamina.

“Baru saja kami melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas terkait dengan isu-isu yang tentunya harus kami ikuti terkait dengan dampak ekskalasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri," kata Sigit dalam jumpa pers.

Kapolri menjelaskan bahwa rakor ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Hal ini penting untuk mengawal berbagai program pemerintah di tengah dinamika global.

Menurutnya, koordinasi dilakukan untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. Khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Secara umum tadi kami mendapatkan gambaran dari para pemangku kebijakan, dalam hal ini para pimpinan lembaga, Menteri Kabinet Merah Putih, dan juga Kepala Badan yang secara umum tentunya ini menjadi penting dan strategis untuk kita bersama-sama menjaga apa yang saat ini sudah bisa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia," ujar Sigit.

Kapolri menambahkan, Polri bersama pihak terkait berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan memitigasi berbagai potensi risiko yang muncul akibat eskalasi global.