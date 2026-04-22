Sabik Aji Taufan
Rabu, 22 April 2026 | 16.12 WIB

Pimpin Karang Taruna Riau, Anggota DPR Muhammad Rahul Bicara Soal Penguatan Ekonomi Komunitas 

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Riau periode 2026 - 2031. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul resmi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Riau periode 2026 - 2031. Dia menang secara aklamasi dalam pemilihan yang berlangsung di Pekanbaru, pada Selasa (22/4).
 
Rahul ditetapkan sebagai calon tunggal setelah mendapatkan dukungan penuh dari 12 Karang Taruna kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Proses pemilihan berlangsung secara musyawarah mufakat tanpa adanya calon lain yang maju.
 
Usai terpilih, Rahul menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia berkomitmen untuk membawa organisasi kepemudaan tersebut lebih aktif dan berkontribusi nyata di tengah masyarakat.
 
“Ini adalah amanah besar. Karang Taruna harus hadir sebagai solusi sosial di tengah masyarakat, terutama dalam pemberdayaan pemuda dan penguatan ekonomi berbasis komunitas,” ujar Rahul.
 
 
Dia mengatakan, karang taruna memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah. Pembangunan nasional dimulai dari lapisan bawah masyarakat.
 
“Kami berharap Karang Taruna Provinsi Riau kedepan dapat ikut serta dalam mensukseskan program dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta memastikan implementasinya bisa dirasakan hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” tambahnya.
 
Sinergi antara Karang Taruna provinsi dengan kabupaten/kota akan menjadi fokus utama kepemimpinannya. Dia akan memastikan pemerataan program dan penguatan kapasitas generasi muda di seluruh wilayah Riau.

