Daftar 83 Nama Korban Luka dan 5 Korban Tewas yang Sudah Teridentifikasi di Posko RSUD Bekasi

JawaPos.com - Sebanyak 83 korban kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur sudah teridentifkasi. Selain itu, lima dari 15 korban tewas juga sudah teridentifikasi dari keterangan yang ada di Posko Polda Metro Jaya di RSUD Bekasi.

CEO Danantara Rosan Roeslani memperbarui data korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 15 orang. Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi para korban di RSUD Bekasi.

"Pertama-tama kami sangat prihatin ya atas kejadian kecelakaan kereta api yang kemarin malam terjadi. Dan tentunya kita ketahui ada korban, baik yang sudah yang meninggal itu 15 orang dan korban yang tadi saya sampaikan yang masuk ke rumah sakit itu ada 88, yang di mana 28 orang sudah keluar dari rumah sakit," tuturnya kepada wartawan, Selasa (28/4).

Adapun korban yang mengalami luka-luka itu telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan seperti RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Berdasarkan keterangan papan informasi di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4) pukul 18.09 WIB, berikut adalah daftar nama-nama korban luka maupun meninggal dunia di beberapa rumah sakit yang sudah teridentifikasi.

RSUD Kota Bekasi

Korban luka (50 orang):

1. Desvita

2. Ahmad Nur Syahril

3. Subur

4. Shofi Salsabila

5. Siti Maryam

6. Rifan Mandhara

7. Anggita R. Utami

8. Hari Septiansyah

9. Dwi Apriliana

10. Ratri Intan

11. Andi Saputra

12. Sausan Sarifah

13. Dinasti Kusumawardani

14. Yuliana

15. Ira Indira Putri

16. Hari Septiansyah

17. R. Rustiati

18. Amalia Khazanah Ulfa

19. Vira Oktaviani Putri

20. Yuliana Nur Pratama

21. Nuryati

22. Nuriyah Indah Rahmawati

23. Stefani Sofia

24. Iis Suendi

25. Fitria Husni

26. Dewi Sagita

27. Afna Regita

28. Anggita

29. Alfiana

30. Yunita Endang

31. Leni Julianti

32. Ricky

33. Purwanti

34. Laily

35. M. Anwar

36. Ester Rajagukguk

37. Eri Rustiati

38. Evy

39. Suryati

40. Mustika Ayu Pujiana

41. Dewi Suryani

42. Despita

43. Ayunda Rahmawati

44. Choirunnisa Rahmadhani

45. Rista Triana

46. Pamilang Rani Situmorang

47. Muchlis

48. Nurul

49. Mia Citra

50. Endang Kuswati

RS Primaya Bekasi Timur

Korban luka: 10 orang