Daftar 83 Nama Korban Luka dan 5 Korban Tewas yang Sudah Teridentifikasi di Posko RSUD Bekasi

Tim Basarnas melakukan evakuasi korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi TImur. (Basarnas)
JawaPos.com - Sebanyak 83 korban kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur sudah teridentifkasi. Selain itu, lima dari 15 korban tewas juga sudah teridentifikasi dari keterangan yang ada di Posko Polda Metro Jaya di RSUD Bekasi.
CEO Danantara Rosan Roeslani memperbarui data korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 15 orang. Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi para korban di RSUD Bekasi.
"Pertama-tama kami sangat prihatin ya atas kejadian kecelakaan kereta api yang kemarin malam terjadi. Dan tentunya kita ketahui ada korban, baik yang sudah yang meninggal itu 15 orang dan korban yang tadi saya sampaikan yang masuk ke rumah sakit itu ada 88, yang di mana 28 orang sudah keluar dari rumah sakit," tuturnya kepada wartawan, Selasa (28/4).
Adapun korban yang mengalami luka-luka itu telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan seperti RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.
Berdasarkan keterangan papan informasi di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4) pukul 18.09 WIB, berikut adalah daftar nama-nama korban luka maupun meninggal dunia di beberapa rumah sakit yang sudah teridentifikasi.
RSUD Kota Bekasi
Korban luka (50 orang):
1. Desvita
2. Ahmad Nur Syahril
3. Subur
4. Shofi Salsabila
5. Siti Maryam
6. Rifan Mandhara
7. Anggita R. Utami
8. Hari Septiansyah
9. Dwi Apriliana
10. Ratri Intan
11. Andi Saputra
12. Sausan Sarifah
13. Dinasti Kusumawardani
14. Yuliana
15. Ira Indira Putri
16. Hari Septiansyah
17. R. Rustiati
18. Amalia Khazanah Ulfa
19. Vira Oktaviani Putri
20. Yuliana Nur Pratama
21. Nuryati
22. Nuriyah Indah Rahmawati
23. Stefani Sofia
24. Iis Suendi
25. Fitria Husni
26. Dewi Sagita
27. Afna Regita
28. Anggita
29. Alfiana
30. Yunita Endang
31. Leni Julianti
32. Ricky
33. Purwanti
34. Laily
35. M. Anwar
36. Ester Rajagukguk
37. Eri Rustiati
38. Evy
39. Suryati
40. Mustika Ayu Pujiana
41. Dewi Suryani
42. Despita
43. Ayunda Rahmawati
44. Choirunnisa Rahmadhani
45. Rista Triana
46. Pamilang Rani Situmorang
47. Muchlis
48. Nurul
49. Mia Citra
50. Endang Kuswati
RS Primaya Bekasi Timur
Korban luka: 10 orang
1. Qonita
2. Allana
3. Vebhan
4. Dinda Aulia
5. Sabrina A.
6. Siska Nur (pulang)
7. Risky Mardiyanti (pulang)
8. Adhe Jesica
9. Bayu Kurniawan (pulang)
10. Elizabeth Rouli Artha
