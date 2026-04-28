Korban Tabrakan KA di Stasiun Bekasi Timur, AHY: 15 Korban Meninggal, 88 Dirawat

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline yang tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti sektor transportasi nasional. Jumlah korban jiwa akibat tabrakan kereta stasiun Bekasi Timur yang terjadi semalam kini bertambah menjadi 15 orang.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun langsung ke lokasi kejadian didampingi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan jajaran otoritas terkait.

AHY mengungkapkan, berdasarkan data terbaru per pukul 13.00 WIB, terdapat penambahan jumlah korban dari sebelumnya 14 orang menjadi 15 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara sebanyak 88 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Update sampai dengan jam 1 siang tadi ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada tiga yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit," ujarnya di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4).

Fokus pada Normalisasi Jalur Saat ini, petugas dari PT KAI tengah berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi gerbong kereta khusus wanita yang masih berada di atas rel. AHY menargetkan proses pemulihan operasional bisa segera dirampungkan agar aktivitas perjalanan kereta kembali normal.

"Dan tadi saya lihat di bawah memang masih diupayakan agar sore ini benar-benar bisa diangkat atau diangkut dari rel kereta, yaitu gerbong khusus wanita KRL yang saat ini sekali lagi masih dalam proses evakuasi atau recovery," katanya.

Ia menambahkan, setelah evakuasi fisik selesai, PT KAI akan melakukan pengecekan mendalam terhadap infrastruktur pendukung, termasuk aliran listrik atas, guna menjamin keamanan perjalanan penumpang setelah rute dibuka kembali.