Tabrakan Kereta Stasiun Bekasi Timur: Guru SDN Pulogebang 11 Jakarta Jadi Korban Meninggal

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan KRL yang terjadi di Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026). Salah satu korban meninggal dunia dalam insiden tersebut adalah Ibu Nurlela, seorang tenaga pendidik dari SDN Pulogebang 11, Jakarta Timur.

Sebagai wujud kepedulian, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban. Dukungan ini mencakup pengurusan administrasi, proses pemakaman, hingga pemulihan psikososial.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menegaskan, pihaknya memberikan perhatian khusus atas musibah yang menimpa salah satu guru terbaik di lingkungan sekolah dasar tersebut.

"Kami sangat berduka cita atas kepergian Ibu Nurlela, salah seorang guru kami yang berdedikasi. Atas nama seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga diberikan kesabaran serta kekuatan," ujarnya, Selasa (28/4).

Arahan Khusus Gubernur DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim mengungkapkan, Gubernur Pramono Anung telah memberikan instruksi langsung untuk memastikan keluarga korban mendapatkan dukungan maksimal.

"Bapak Gubernur Pramono Anung menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Nurlela. Beliau adalah pendidik yang berdedikasi tinggi dan telah mencerdaskan generasi penerus bangsa," ucapnya.

Chico juga memastikan penanganan dan tindak lanjut insiden ini akan dilakukan dengan secepatnya.