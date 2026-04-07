Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
07 April 2026, 19.50 WIB

Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Seskab Teddy: Tunggu Keputusan Bapak Presiden

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons kabar soal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Teddy meminta publik untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo soal kepastian perombakan kabinet.

"Tunggu saja," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Teddy menyatakan, Presiden Prabowo akan menyampaikan secara langsung soal kepastian reshuffle kabinet.

Namun, ia tidak memberikan kepastian apakah reshuffle akan dilakukan pada bulan ini. "Nanti bapak presiden yang menceritakan. Oke," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, sebelumnya menyatakan bahwa wacana reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

Menurut dia, Presiden yang paling memahami kebutuhan kabinet dalam menghadapi situasi global saat ini.

"Kalau yang namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau apa namanya, hak prerogatif, privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu lho," ucap Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Doli menilai, sejauh ini kebijakan pemerintah masih menunjukkan kondisi yang relatif aman.

Ia mencontohkan, harga bahan bakar minyak (BBM) dan stok energi masih terkendali, serta situasi pangan yang dinilai stabil.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore