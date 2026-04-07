Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Seskab Teddy: Tunggu Keputusan Bapak Presiden

JawaPos.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons kabar soal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Teddy meminta publik untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo soal kepastian perombakan kabinet.

"Tunggu saja," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Teddy menyatakan, Presiden Prabowo akan menyampaikan secara langsung soal kepastian reshuffle kabinet.

Namun, ia tidak memberikan kepastian apakah reshuffle akan dilakukan pada bulan ini. "Nanti bapak presiden yang menceritakan. Oke," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, sebelumnya menyatakan bahwa wacana reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

Menurut dia, Presiden yang paling memahami kebutuhan kabinet dalam menghadapi situasi global saat ini.

"Kalau yang namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau apa namanya, hak prerogatif, privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu lho," ucap Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Doli menilai, sejauh ini kebijakan pemerintah masih menunjukkan kondisi yang relatif aman.

