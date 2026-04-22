Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 23 April 2026 | 03.59 WIB

Tolak Tol Dikenakan PPN, DPR Tegaskan Berpotensi Bebani Rakyat di Tengah Kesulitan Ekonomi

Ilustrasi lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek. (Jasa Marga)

JawaPos.com-Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menolak rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jalan tol. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi membebani pengguna jalan tol dan masyarakat secara luas.

“Sudah pasti, pembebanan biaya yang timbul di jalan tol pada akhirnya akan berdampak kepada pengguna jalan tol,” kata Lasarus kepada wartawan, Rabu (22/4).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan tidak sepakat dengan wacana tersebut. Menurutnya, pengenaan PPN atas jasa jalan tol akan semakin memberatkan rakyat, terutama di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak menentu, termasuk lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut meningkatkan beban hidup masyarakat.

“Saya tentu tidak setuju. Apa pun kebijakan yang membebani rakyat di situasi sulit seperti sekarang, terlebih dengan melambungnya harga BBM, pasti berdampak pada naiknya beban ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Wacana pemungutan PPN atas jalan tol sebelumnya disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, DJP menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan belum diatur dalam regulasi yang berlaku saat ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hingga kini belum ada perubahan dalam perlakuan perpajakan terhadap jasa jalan tol.

“Terkait isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku,” ujar Inge dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Rencana tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025–2029 sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak secara lebih adil. Jika nantinya diterapkan, kebijakan ini ditargetkan rampung pada 2028 melalui Rancangan Peraturan Menteri Keuangan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore