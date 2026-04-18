JK Klarifikasi Video Viral soal Maluku dan Poso, Sebut Ceramahnya Soal Perdamaian

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (tengah) dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). (ANTARA/Rio Feisal)
JawaPos.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla buka suara soal videonya yang viral saat ceramah di masjid di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
“Pertama, saya minta maaf karena baru hari ini dapat menjelaskan masalah-masalah yang viral, karena saya subuh tadi baru pulang dari Jepang,” ujar pria yang akrab disapa JK dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (18/4) sebagaimana dilansir dari Antara.
JK menjelaskan, ceramah itu ia sampaikan pada Ramadhan lalu di masjid kampus UGM.
“Artinya yang hadir hanya orang muslim, ya, di masjid lagi. Kemudian di kampus, berarti orang yang hadir adalah intelektual. Itu dulu yang perlu dipahami tentang keadaan itu,” katanya.
Dalam konferensi pers, ia juga menayangkan cuplikan video terkait konflik Maluku dan Poso karena menjadi salah satu bahasan ceramah yang viral di tengah masyarakat.
“Karena ini menyangkut Maluku dan Poso, sebelum saya ingin menjelaskan, saya ingin perlihatkan dulu sekilas, karena anda masih muda, mungkin sebagian belum lahir, karena itu terjadi sekitar 26 tahun yang lalu,” katanya.
Ia menjelaskan, video tersebut hanya sebagian dari keseluruhan konflik. “Saya putarkan video dulu. Video ini hanya pembukaan konflik itu, belum intinya karena yang bisa diambil oleh jurnalis pada waktu itu hanya di kota,” jelasnya.
Setelah memutarkan video tersebut, JK menyatakan bahwa ceramah di UGM tersebut tentang perdamaian, bukan menista agama.
“Saya diundang, datang, karena temanya adalah perdamaian. Jadi, khususnya temanya tentang langkah-langkah perdamaian, kurang lebih begitu,” katanya.
Sebelumnya, JK berceramah di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 atau dalam rangka Ramadhan 1447 Hijriah.
