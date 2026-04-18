Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
18 April 2026, 16.36 WIB

Resep Matilda Cake in a Cup, Dessert Cokelat Lumer Tanpa Oven yang Viral

Potret Matilda cake tanpa oven dengan tekstur fudgy dan creamy.


JawaPos.com - Craving cokelat memang sering datang tiba-tiba, apalagi saat butuh sesuatu yang manis dan comforting. Kabar baiknya, kamu tidak perlu repot memanggang untuk menikmati dessert cokelat yang rich dan memuaskan.

Dilansir dari @saymesemi, Matilda cake in a cup ini menjadi solusi praktis untuk kamu yang ingin dessert lezat dalam waktu singkat. Terinspirasi dari kue cokelat ikonik yang super fudgy, versi ini dibuat lebih sederhana dengan teknik layering dalam cup.

Teksturnya lembut, lumer, dan creamy, dengan saus cokelat yang kental dan glossy. Cocok banget jadi mood booster di tengah hari atau camilan malam yang memanjakan diri.
 

Bahan-bahan:
Saus Cokelat:
100 gram cokelat susu
50 gram cokelat putih
2 sdm mentega
3-4 sdm susu cair
Lapisan Cake:
1 bungkus biskuit cokelat, hancurkan
1 cup cake cokelat yang sudah dihancurkan
1-2 sdm bubuk kakao

Cara Membuat:
1. Siapkan bahan saus cokelat, lalu lelehkan cokelat susu, cokelat putih, mentega, dan susu dengan cara ditim atau microwave.
2. Aduk hingga semua bahan meleleh dan teksturnya halus.
3. Diamkan beberapa saat hingga saus mengental dan menghasilkan tekstur fudgy.
4. Dalam wadah terpisah, campurkan biskuit cokelat yang sudah dihancurkan dengan cake cokelat dan bubuk kakao.
5. Aduk hingga tercampur rata dan teksturnya sedikit padat.
8. Siapkan gelas atau cup saji.
7. Masukkan lapisan cake ke dalam cup, lalu siram dengan saus cokelat.
9. Ulangi proses layering hingga cup penuh.
10. Akhiri dengan lapisan saus cokelat di bagian atas.
Sajikan langsung atau diamkan sebentar agar teksturnya semakin set.

Tips Agar Lebih Nikmat:
- Diamkan saus beberapa menit agar teksturnya lebih kental dan fudgy.
- Gunakan cake cokelat lembut agar hasilnya lebih moist.
- Bisa ditambahkan topping seperti choco chips atau buah untuk variasi.
- Sajikan dingin untuk sensasi lebih padat atau hangat untuk versi lumer.

Matilda cake in a cup ini jadi jawaban untuk kamu yang ingin dessert cokelat tanpa ribet. Tekstur lembut, rasa manis yang pas, dan sensasi lumer membuatnya sulit untuk ditolak.

Dikutip dari @saymesemi, resep ini membuktikan bahwa dessert enak tidak selalu harus melalui proses panjang. Dengan teknik sederhana, kamu bisa menciptakan hidangan manis yang langsung bikin bahagia. Yuk, coba sekarang!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Semua Pasti Suka, Ini Resep Ayam Geprek Sambal Korek yang Rasanya Nikmat - Image
Kuliner

Semua Pasti Suka, Ini Resep Ayam Geprek Sambal Korek yang Rasanya Nikmat

17 April 2026, 14.47 WIB

Resep Nasi Gurih Ikan Pindang, Menu Sederhana yang Gurih dan Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Nasi Gurih Ikan Pindang, Menu Sederhana yang Gurih dan Bikin Nagih

17 April 2026, 00.08 WIB

Resep Dubai Chocolate Butter Tteok, Dessert Gluten Free Lembut dengan Isian Lumer - Image
Kuliner

Resep Dubai Chocolate Butter Tteok, Dessert Gluten Free Lembut dengan Isian Lumer

17 April 2026, 00.05 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore