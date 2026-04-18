Resep Matilda Cake in a Cup, Dessert Cokelat Lumer Tanpa Oven yang Viral

Potret Matilda cake tanpa oven dengan tekstur fudgy dan creamy.



JawaPos.com - Craving cokelat memang sering datang tiba-tiba, apalagi saat butuh sesuatu yang manis dan comforting. Kabar baiknya, kamu tidak perlu repot memanggang untuk menikmati dessert cokelat yang rich dan memuaskan.



Dilansir dari @saymesemi, Matilda cake in a cup ini menjadi solusi praktis untuk kamu yang ingin dessert lezat dalam waktu singkat. Terinspirasi dari kue cokelat ikonik yang super fudgy, versi ini dibuat lebih sederhana dengan teknik layering dalam cup.



Teksturnya lembut, lumer, dan creamy, dengan saus cokelat yang kental dan glossy. Cocok banget jadi mood booster di tengah hari atau camilan malam yang memanjakan diri.



Bahan-bahan:

Saus Cokelat:

100 gram cokelat susu

50 gram cokelat putih

2 sdm mentega

3-4 sdm susu cair

Lapisan Cake:

1 bungkus biskuit cokelat, hancurkan

1 cup cake cokelat yang sudah dihancurkan

1-2 sdm bubuk kakao



Cara Membuat:

1. Siapkan bahan saus cokelat, lalu lelehkan cokelat susu, cokelat putih, mentega, dan susu dengan cara ditim atau microwave.

2. Aduk hingga semua bahan meleleh dan teksturnya halus.

3. Diamkan beberapa saat hingga saus mengental dan menghasilkan tekstur fudgy.

4. Dalam wadah terpisah, campurkan biskuit cokelat yang sudah dihancurkan dengan cake cokelat dan bubuk kakao.

5. Aduk hingga tercampur rata dan teksturnya sedikit padat.

8. Siapkan gelas atau cup saji.

7. Masukkan lapisan cake ke dalam cup, lalu siram dengan saus cokelat.

9. Ulangi proses layering hingga cup penuh.

10. Akhiri dengan lapisan saus cokelat di bagian atas.

Sajikan langsung atau diamkan sebentar agar teksturnya semakin set.



Tips Agar Lebih Nikmat:

- Diamkan saus beberapa menit agar teksturnya lebih kental dan fudgy.

- Gunakan cake cokelat lembut agar hasilnya lebih moist.

- Bisa ditambahkan topping seperti choco chips atau buah untuk variasi.

- Sajikan dingin untuk sensasi lebih padat atau hangat untuk versi lumer.



Matilda cake in a cup ini jadi jawaban untuk kamu yang ingin dessert cokelat tanpa ribet. Tekstur lembut, rasa manis yang pas, dan sensasi lumer membuatnya sulit untuk ditolak.



Dikutip dari @saymesemi, resep ini membuktikan bahwa dessert enak tidak selalu harus melalui proses panjang. Dengan teknik sederhana, kamu bisa menciptakan hidangan manis yang langsung bikin bahagia. Yuk, coba sekarang!