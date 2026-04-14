Survei Poltracking : Kepercayaan Publik kepada Prabowo Capai 75,1 Persen

JawaPos.com — Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tergolong tinggi dalam 1,5 tahun berjalan. Survei Poltracking mencatat sebanyak 75,1 persen responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran dalam memimpin Indonesia.

Peneliti Utama Poltracking Masduri Amrawi mengungkapkan, kepercayaan yang tinggi tersebut juga berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. Tercatat sebanyak 74,9 persen publik merasa puas dengan kepemimpinan Prabowo.

Hal yang sama tampak juga terhadap tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 74,1 persen.

“Di tengah ketegangan geopolitik dunia saat ini, kepuasan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran masih cenderung tinggi,” kata dia, saat merilis survei nasional bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Program Prioritas Prabowo-Gibran, Senin (13/4).

Survei juga mendapati kalau tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo ini ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tercatat, kepuasan masyarakat terhadap MBG mencapai 23 persen, diikuti bantuan pemerintah yang tepat sasaran 13,8 persen, dan kepemimpinan Prabowo yang tegas dan berwibawa sebanyak 10,2 persen.

“Di tengah kontroversi dan perbedaan pandangan berkaitan dengan program (MBG) ini, ternyata publik secara umum mendapatkan perhatian yang cukup baik,” kata Masduri.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mendapat pengakuan dari publik terutama dalam hal menjaga kerukunan antarumat beragama dengan persentase 77,8 persen. Sebanyak 69,9 persen menyatakan Prabowo berhasil menjaga keamanan, dan 69,4 persen menyatakan Prabowo berhasil menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini dinilai cukup baik di dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik nasional,” katanya.