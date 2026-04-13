Muhammad Ridwan
13 April 2026, 21.40 WIB

Prabowo ke Rusia Ditemani Teddy hingga Bahlil, Mau Temui Vladimir Putin di Moskow

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2 di Moskow, Federasi Rusia, Senin (13/4), sekitar pukul 07.45 waktu setempat (WS). (Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2 di Moskow, Federasi Rusia, Senin (13/4), sekitar pukul 07.45 waktu setempat (WS). (Setpres)

 JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2 di Moskow, Federasi Rusia, Senin (13/4), sekitar pukul 07.45 waktu setempat (WS) untuk kunjungan kenegaraan.

Berdasarkan teterangan Sekretariat Presiden (Setpres), ketibaan Prabowo menandai komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral, serta meningkatkan kerja sama strategis dengan Rusia.

Di bawah tangga pesawat, Presiden disambut oleh Deputy Foreign Minister Rusia Andrey Rudenko, Director of State Protocol Department Rusia Igor Bogdashev, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose Tavares, dan Atase Pertahanan RI di Moskow Marsma TNI Budi Susilo.

Selama berada di Moskow, Kepala Negara diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempererat kemitraan kedua negara, utamanya di bidang energi dan sektor-sektor prioritas lainnya," tulis Setpres, Senin (13/4).

Kunjungan ini juga mencerminkan langkah aktif diplomasi Indonesia dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat.

Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

Sebelumnya, Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (12/4), pukul 23.10 WIB.

Dalam penerbangannya, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

