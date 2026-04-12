Prabowo Bakal Berkunjung ke Rusia, Diagendakan Bertemu Vladimir Putin

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai Rp 11,4 triliun yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (10/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Rusia, pada Minggu (12/4). Kunjungan ini menjadi yang ketiga, sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden RI.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, menyampaikan menilai kunjungan tersebut sangat penting di tengah dinamika global yang terus berkembang, khususnya terkait stabilitas energi dan posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik internasional.
“Salah satu yang akan dibicarakan juga itu, karena ini merupakan sesuatu yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia,” kata Sugiono usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Sabtu (11/4).
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu langsung dengan Vladimir Putin. Pertemuan itu akan mencakup pembahasan yang lebih luas, mulai dari dinamika geopolitik global hingga kondisi energi dunia.
“Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin, juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan tentu saja situasi energi,” pungkasnya.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik