Prabowo Bakal Berkunjung ke Rusia, Diagendakan Bertemu Vladimir Putin

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Rusia, pada Minggu (12/4). Kunjungan ini menjadi yang ketiga, sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden RI.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, menyampaikan menilai kunjungan tersebut sangat penting di tengah dinamika global yang terus berkembang, khususnya terkait stabilitas energi dan posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik internasional.

“Salah satu yang akan dibicarakan juga itu, karena ini merupakan sesuatu yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia,” kata Sugiono usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Sabtu (11/4).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu langsung dengan Vladimir Putin. Pertemuan itu akan mencakup pembahasan yang lebih luas, mulai dari dinamika geopolitik global hingga kondisi energi dunia.