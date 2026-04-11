3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon Selatan, Lemhannas Minta Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasukan UNIFIL

JawaPos.com - Gugurnya 3 prajurit TNI dalam tugas menjaga perdamaian dunia bersama UNIFIL di Lebanon Selatan menuai reaksi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Mereka meminta jaminan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) agar seluruh pasukan penjaga perdamaian mendapat jaminan keamanan dan keselamatan.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Sabtu (11/4). Sebagai bagian dari UNIFIL, para prajurit TNI wajib mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Sebab, mereka dikirim dari Indonesia ke Lebanon Selatan untuk bertugas menjaga perdamaian dunia, bukan menjadi korban perang.

”Kita sebagai bagian dari UNIFIL, dengan langkah tegas pemerintah meminta Dewan Keamanan PBB menginvestigasi atas gugurnya 3 prajurit kita. Dan saya kira penting, sebagai pasukan perdamaian, tentu kita harapkan mereka juga dijaga keselamatannya. Karena bagaimanapun tugas yang paling utama adalah menjaga keselamatan,” kata Ace Hasan.

Politisi Partai Golkar itu tidak menampik, bertugas bersama UNIFIL merupakan satu kebanggaan dan kehormatan bagi para prajurit TNI. Namun, keamanan dan keselamatan mereka harus terjamin. Jika tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan, dia menyatakan bahwa pemerintah bisa saja mengevaluasi pengiriman pasukan TNI dalam misi PBB.

”yang harus kita lihat adalah kepercayaan internasional terhadap Indonesia untuk menjadi penjaga keamanan di beberapa wilayah konflik, tentu itu bagian dari yang harus diapresiasi. Hanya saja, tentu kita pun juga harus memiliki jaminan bahwa penjaga keamanan peacekeeper kita itu ya jangan sampai tidak selamat. Karena itu, saya kira pemerintah sedang melakukan kajian yang sangat mendalam,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima secara langsung jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Presiden tampak tiba di Ruang VIP Terminal 3 pada Sabtu malam (4/4). Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan pejabat lainnya.

Berdasar pantauan, presiden bergegas menemui keluarga korban dan mendoakan jenazah ketiga prajurit tersebut. Prabowo tampak berbincang dengan istri dan keluarga para prajurit yang meninggal dunia dalam insiden di Lebanon Selatan pada 29 dan 30 Maret tersebut. Kepala negara juga memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah diterbangkan ke kampung halaman masing-masing.

Sehari sebelumnya (3/4), UNIFIL memberikan penghormatan terakhir melalui Upacara Memorial Service di Hanggar Lebanese Air Force, Beirut. Penghormatan terakhir itu diberikan sebelum ketiga jenazah tersebut diterbangkan dari Lebanon ke Indonesia.