Israel–Lebanon Dikabarkan Sepakat Bertemu di Washington Pekan Depan, Siap Gencatan Senjata

JawaPos.com - Secercah harapan muncul di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Israel dan Lebanon sepakat untuk bertemu langsung di Washington guna membahas gencatan senjata dan membuka jalan menuju negosiasi damai.

Kesepakatan ini tercapai setelah komunikasi pertama antara perwakilan kedua negara, yang difasilitasi Amerika Serikat.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung Selasa (14/4) pekan depan di Washington ini akan menjadi momen penting, mengingat dialog langsung antara Israel dan Lebanon sangat jarang terjadi.

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyatakan bahwa pembicaraan hanya dapat berlangsung jika ada gencatan senjata terlebih dahulu.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengkonfirmasi bahwa ia telah mengizinkan pembukaan negosiasi langsung setelah adanya 'permintaan berulang' dari pemerintah Lebanon.

Namun, Israel menegaskan tidak akan membahas gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.

Serangan Masih Berlangsung, Korban Bertambah Di tengah rencana dialog, situasi di lapangan tetap memanas. Serangan udara Israel di Lebanon masih terus berlanjut.

Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan besar pada Rabu telah meningkat menjadi 357 orang, dengan lebih dari 1.200 lainnya luka-luka.

Jumlah tersebut diperkirakan belum final karena proses evakuasi masih berlangsung dan banyak korban belum teridentifikasi.