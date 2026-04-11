Rian Alfianto
11 April 2026, 17.47 WIB

Israel–Lebanon Dikabarkan Sepakat Bertemu di Washington Pekan Depan, Siap Gencatan Senjata

Petugas penyelamat berdiri di tengah puing-puing lokasi serangan Israel di Tyre, Lebanon. (TRT World)

JawaPos.com - Secercah harapan muncul di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Israel dan Lebanon sepakat untuk bertemu langsung di Washington guna membahas gencatan senjata dan membuka jalan menuju negosiasi damai.

Kesepakatan ini tercapai setelah komunikasi pertama antara perwakilan kedua negara, yang difasilitasi Amerika Serikat.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung Selasa (14/4) pekan depan di Washington ini akan menjadi momen penting, mengingat dialog langsung antara Israel dan Lebanon sangat jarang terjadi.

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyatakan bahwa pembicaraan hanya dapat berlangsung jika ada gencatan senjata terlebih dahulu.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengkonfirmasi bahwa ia telah mengizinkan pembukaan negosiasi langsung setelah adanya 'permintaan berulang' dari pemerintah Lebanon.

Namun, Israel menegaskan tidak akan membahas gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.

Serangan Masih Berlangsung, Korban Bertambah

Di tengah rencana dialog, situasi di lapangan tetap memanas. Serangan udara Israel di Lebanon masih terus berlanjut.

Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan besar pada Rabu telah meningkat menjadi 357 orang, dengan lebih dari 1.200 lainnya luka-luka.

Jumlah tersebut diperkirakan belum final karena proses evakuasi masih berlangsung dan banyak korban belum teridentifikasi.

Militer Israel mengklaim telah menewaskan sedikitnya 180 anggota Hizbullah dalam serangan tersebut.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
AS Klaim Israel Siap Tahan Serangan di Lebanon, Tegaskan Wilayah itu Tak Masuk Gencatan Senjata - Image
Internasional

AS Klaim Israel Siap Tahan Serangan di Lebanon, Tegaskan Wilayah itu Tak Masuk Gencatan Senjata

11 April 2026, 03.19 WIB

Iran Tegaskan Tak Akan Tinggalkan Lebanon, Peringatkan Serangan Israel Bisa Gagalkan Gencatan Senjata - Image
Internasional

Iran Tegaskan Tak Akan Tinggalkan Lebanon, Peringatkan Serangan Israel Bisa Gagalkan Gencatan Senjata

11 April 2026, 03.13 WIB

Jerman Kritik Keras Serangan Brutal Israel ke Lebanon, Sebut Proses Perdamaian Bisa Gagal - Image
Sepak Bola Dunia

Jerman Kritik Keras Serangan Brutal Israel ke Lebanon, Sebut Proses Perdamaian Bisa Gagal

10 April 2026, 16.31 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

