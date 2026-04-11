Israel–Lebanon Dikabarkan Sepakat Bertemu di Washington Pekan Depan, Siap Gencatan Senjata

Petugas penyelamat berdiri di tengah puing-puing lokasi serangan Israel di Tyre, Lebanon. (TRT World)
JawaPos.com - Secercah harapan muncul di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Israel dan Lebanon sepakat untuk bertemu langsung di Washington guna membahas gencatan senjata dan membuka jalan menuju negosiasi damai.
Kesepakatan ini tercapai setelah komunikasi pertama antara perwakilan kedua negara, yang difasilitasi Amerika Serikat.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung Selasa (14/4) pekan depan di Washington ini akan menjadi momen penting, mengingat dialog langsung antara Israel dan Lebanon sangat jarang terjadi.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyatakan bahwa pembicaraan hanya dapat berlangsung jika ada gencatan senjata terlebih dahulu.
Baca Juga:73 Negara dan Observer PBB Dukung Inisiasi Indonesia Soal Perlindungan Pasukan UNIFIL di Lebanon
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengkonfirmasi bahwa ia telah mengizinkan pembukaan negosiasi langsung setelah adanya 'permintaan berulang' dari pemerintah Lebanon.
Namun, Israel menegaskan tidak akan membahas gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.
Di tengah rencana dialog, situasi di lapangan tetap memanas. Serangan udara Israel di Lebanon masih terus berlanjut.
Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan besar pada Rabu telah meningkat menjadi 357 orang, dengan lebih dari 1.200 lainnya luka-luka.
Jumlah tersebut diperkirakan belum final karena proses evakuasi masih berlangsung dan banyak korban belum teridentifikasi.
Militer Israel mengklaim telah menewaskan sedikitnya 180 anggota Hizbullah dalam serangan tersebut.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging