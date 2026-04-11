73 Negara dan Observer PBB Dukung Inisiasi Indonesia Soal Perlindungan Pasukan UNIFIL di Lebanon

JawaPos.com - Indonesia menginisiasi Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers, sebagai respons atas perkembangan situasi keamanan terkini di Lebanon yang berdampak terhadap pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers).

Inisiasi itu muncul setelah Indonesia kehilangan tiga prajurit yang gugur usai terkena serangan saat bertugas sebagai bagian pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Inisiasi ini langsung mendapat respon positif dan dukungan penuh dari negara-negara kontributor pasukan UNIFIL serta sejumlah negara lainnya.

Hingga pukul 16.30 waktu New York (9/4), sebanyak 73 negara dan observer PBB telah bergabung dalam Joint Statement tersebut.

Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers berisi kecaman atas berlanjutnya serangan terhadap UNIFIL.

Termasuk tindakan agresif terhadap personel dan pimpinan UNIFIL dalam beberapa waktu terakhir yang tidak dapat dibenarkan.

Negara-negara kontributor UNIFIL juga turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi ketegangan di Lebanon sejak 2 Maret 2026.

Termasuk, dampaknya terhadap keselamatan dan keamanan personel pasukan penjaga perdamaian.

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Umar Hadi menegaskan, keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar.