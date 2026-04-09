Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
09 April 2026, 18.15 WIB

Mahfud MD Sebut Pernyataan Saiful Muzani Bukan Makar, Wajar Pemerintah Dikritik

Mantan Menko Polhukan Mahfud MD. (Istimewa) - Image

Mantan Menko Polhukan Mahfud MD. (Istimewa)

JawaPos.com - Mantan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pernyataan Saiful Muzani yang disebut-sebut ingin menggulingkan Presiden Prabowo Subianto bukan bagian dari makar. Mahfud menegaskan, dalam negara demokrasi merupakan hal wajar menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

"Tidak (makar), bicara kalau menggerakkan bisa, lalu menimbulkan. Ini kan tidak ada, cuma menyatakan itu diturunkan saja Pak Prabowo itu di luar soal impeachment," kata Mahfud dalam media Youtube pribadinya, Kamis (9/4).

Namun, Mahfud menyatakan bahwa pemakzulan pemerintahan selalu dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional. Ia mencontohkan hal itu terjadi pada era Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Selalu operasi caesar, tetapi kemudian proses konstitusionalnya dibangun belakangan," bebernya.

Mahfud menilai, pernyataan Saiful Muzani bersama para aktivis lainnya hanya sebuah kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, pernyataan itu sebagai bagian dari keresahan dalam melihat situasi pemerintahan saat ini.

"Memang di dalam faktanya dalam perjalanan sejarah, yang memerintah itu selalu dikritik, ketika yang ngeritik ini memerintah, lalu dia sendiri banyak juga menghadapi kritik gitu ya, mendapat kritikan-kritikan karena terkadang tidak sesuai dengan apa yang dulu dikritiknya," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore