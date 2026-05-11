Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 11 Mei 2026 | 17.11 WIB

Momentum Mahfud MD Bertemu Jokowi saat Hadiri Pernikahan Putra Sulung Soimah, Saling Senyum hingga Berbincang Singkat

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu Mahfud MD saat hadiri pernikahan putra sulung Soimah di Bantul, Jogjakarta, Sabtu (9/5). (Instagram) - Image

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu Mahfud MD saat hadiri pernikahan putra sulung Soimah di Bantul, Jogjakarta, Sabtu (9/5). (Instagram)

JawaPos.com - Sejumlah tokoh nasional menghadiri respsi pernikahan putra sulung artis Soimah, Aksa Uyun dan Yosika Ayumi, di Bantul Jogjakarta, pada Sabtu (9/5). Bahkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam acara tersebut.

Momentum itu menjadi pertemuan antara Jokowi dengan Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) era pemerintahan Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Mahfud bersama sang istri, Zaizatun Nihayati terlihat menyalami Jokowi yang juga hadir bersama istrinya, Iriana. 

Mahfud dan Jokowi sempat berbincang singkat dalam pertemuan tersebut. Begitu pula Zaizatun dan Iriana, mereka menyempatkan mengobrol singkat dalam perjumpaan tersebut.

Namun, tidak diketahui secara pasti apa isi obrolan antara Mahfud MD dan Jokowi saat menghadiri pernikahan putra sulung Soimah

Tak hanya Mahfud MD dan Jokowi, acara itu turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, hingga artis dangdut Inul Daratista.

Diketahui, Mahfud MD sempat mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, lantaran mengikuti Pilpres 2024, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Keputusan Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya saat itu dengan harapan tidak terjadi konflik kepentingan.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Kaesang Janjikan Jokowi Datang Lagi ke Papua - Image
Berita Daerah

Kaesang Janjikan Jokowi Datang Lagi ke Papua

Kamis, 7 Mei 2026 | 06.26 WIB

Wapres Gibran Respons JK jadikan Jokowi Presiden: Beliau Teladan untuk Semua - Image
Nasional

Wapres Gibran Respons JK jadikan Jokowi Presiden: Beliau Teladan untuk Semua

Kamis, 23 April 2026 | 15.26 WIB

JK Pamerkan Foto Jokowi Sungkem Dirinya saat Hendak Maju Gubernur DKI: Saya yang Bawa dari Solo! - Image
Politik

JK Pamerkan Foto Jokowi Sungkem Dirinya saat Hendak Maju Gubernur DKI: Saya yang Bawa dari Solo!

Minggu, 19 April 2026 | 15.23 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore