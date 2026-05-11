Momentum Mahfud MD Bertemu Jokowi saat Hadiri Pernikahan Putra Sulung Soimah, Saling Senyum hingga Berbincang Singkat

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu Mahfud MD saat hadiri pernikahan putra sulung Soimah di Bantul, Jogjakarta, Sabtu (9/5). (Instagram)
JawaPos.com - Sejumlah tokoh nasional menghadiri respsi pernikahan putra sulung artis Soimah, Aksa Uyun dan Yosika Ayumi, di Bantul Jogjakarta, pada Sabtu (9/5). Bahkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam acara tersebut.
Momentum itu menjadi pertemuan antara Jokowi dengan Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) era pemerintahan Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Mahfud bersama sang istri, Zaizatun Nihayati terlihat menyalami Jokowi yang juga hadir bersama istrinya, Iriana.
Mahfud dan Jokowi sempat berbincang singkat dalam pertemuan tersebut. Begitu pula Zaizatun dan Iriana, mereka menyempatkan mengobrol singkat dalam perjumpaan tersebut.
Namun, tidak diketahui secara pasti apa isi obrolan antara Mahfud MD dan Jokowi saat menghadiri pernikahan putra sulung Soimah.
Tak hanya Mahfud MD dan Jokowi, acara itu turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, hingga artis dangdut Inul Daratista.
Diketahui, Mahfud MD sempat mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, lantaran mengikuti Pilpres 2024, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo.
Keputusan Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya saat itu dengan harapan tidak terjadi konflik kepentingan.
