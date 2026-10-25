Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.32 WIB

Nayeon TWICE Siap Comeback Solo, Teaser Single Baru “NA-sty” Resmi Dirilis

nayeon (x @soompi) - Image

nayeon (x @soompi)

JawaPos.com - Nayeon TWICE sapa penggemar melalui karya solo terbarunya. Penyanyi kelahiran Korea Selatan tersebut resmi memperkenalkan teaser perdana untuk single berjudul “NA-sty” pada 23 Oktober 2026.

Kehadiran teaser ini menjadi penanda dimulainya rangkaian promosi comeback solo Nayeon yang telah dinantikan para penggemar K-pop.

Menurut laporan Soompi, teaser berjudul “CAPTIVATED MODE: ON” diperkenalkan sebagai bagian dari persiapan perilisan single baru tersebut.

Nayeon juga telah memiliki jadwal rilis resmi untuk “NA-sty”, yakni pada 20 November 2026. Meski informasi mengenai detail lagu masih terbatas, pengumuman ini memberikan gambaran awal mengenai proyek musik terbarunya.

Comeback mendatang menjadi momen penting dalam perjalanan Nayeon sebagai solois. Ia sebelumnya melakukan debut solo pada Juni 2022 melalui mini album IM NAYEON, dengan lagu utama “POP!” yang mendapat perhatian luas.

Dua tahun kemudian, Nayeon kembali merilis mini album keduanya, NA, pada Juni 2024. Kehadiran “NA-sty” melanjutkan perjalanan musik solonya setelah proyek tersebut.

Selama berkarier bersama TWICE, Nayeon dikenal memiliki warna vokal yang cerah dan karakter penampilan yang energik.

Karakter tersebut turut membentuk identitasnya sebagai penyanyi solo, meskipun konsep musik untuk “NA-sty” belum diungkapkan secara lengkap.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nayeon TWICE Comeback Solo November 2026, JYP Entertainment Beri Konfirmasi - Image
Music & Movie

Nayeon TWICE Comeback Solo November 2026, JYP Entertainment Beri Konfirmasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Jihyo TWICE Tinggalkan JYP Entertainment Setelah 21 Tahun, Dirikan Agensi Sendiri EMITHAUS - Image
Entertainment

Jihyo TWICE Tinggalkan JYP Entertainment Setelah 21 Tahun, Dirikan Agensi Sendiri EMITHAUS

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Dahyun TWICE dan Cha Woo Min Mulai Syuting Film Romantis Clouds Roll Like Gureumi - Image
Entertainment

Dahyun TWICE dan Cha Woo Min Mulai Syuting Film Romantis Clouds Roll Like Gureumi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.05 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore