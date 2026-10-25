Nayeon TWICE Siap Comeback Solo, Teaser Single Baru “NA-sty” Resmi Dirilis

JawaPos.com - Nayeon TWICE sapa penggemar melalui karya solo terbarunya. Penyanyi kelahiran Korea Selatan tersebut resmi memperkenalkan teaser perdana untuk single berjudul “NA-sty” pada 23 Oktober 2026.

Kehadiran teaser ini menjadi penanda dimulainya rangkaian promosi comeback solo Nayeon yang telah dinantikan para penggemar K-pop.

Menurut laporan Soompi, teaser berjudul “CAPTIVATED MODE: ON” diperkenalkan sebagai bagian dari persiapan perilisan single baru tersebut.

Nayeon juga telah memiliki jadwal rilis resmi untuk “NA-sty”, yakni pada 20 November 2026. Meski informasi mengenai detail lagu masih terbatas, pengumuman ini memberikan gambaran awal mengenai proyek musik terbarunya.

Comeback mendatang menjadi momen penting dalam perjalanan Nayeon sebagai solois. Ia sebelumnya melakukan debut solo pada Juni 2022 melalui mini album IM NAYEON, dengan lagu utama “POP!” yang mendapat perhatian luas.

Dua tahun kemudian, Nayeon kembali merilis mini album keduanya, NA, pada Juni 2024. Kehadiran “NA-sty” melanjutkan perjalanan musik solonya setelah proyek tersebut.

Selama berkarier bersama TWICE, Nayeon dikenal memiliki warna vokal yang cerah dan karakter penampilan yang energik.