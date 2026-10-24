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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.05 WIB

Dahyun TWICE dan Cha Woo Min Mulai Syuting Film Romantis Clouds Roll Like Gureumi

dahyun twice (x @kbsworld_enter) - Image

dahyun twice (x @kbsworld_enter)

JawaPos.com - Kabar terbaru dari Dahyun TWICE dan aktor Cha Woo Min yang mulai menjalani proses syuting film romantis berjudul Clouds Roll Like Gureumi.

Menurut laporan Soompi, perusahaan produksi mengumumkan bahwa film tersebut telah memulai proses pengambilan gambar dengan target perilisan pada 2027.

Film ini mengangkat kisah cinta pertama dua remaja dengan latar belakang berbeda yang perlahan menjadi sosok penting dalam kehidupan satu sama lain.

Dahyun memerankan Gu Reum, siswi SMA berusia 17 tahun yang telah menggunakan kursi roda sejak lahir akibat kelumpuhan pada bagian bawah tubuhnya.

Meski menghadapi keterbatasan fisik, Gu Reum digambarkan sebagai sosok ceria, percaya diri, dan memiliki semangat hidup yang kuat.

Ia juga merupakan anggota klub seni di sekolahnya dan mempunyai ketertarikan besar terhadap kegiatan menggambar.

Cerita mulai berkembang ketika Gu Reum bertemu Jun San, siswa yang dikenal sebagai perenang berbakat. Pertemuan mereka terjadi di kolam renang sekolah, setelah Jun San dikeluarkan dari sesi latihan akibat pertengkaran dengan seniornya.

Sebagai bagian dari kegiatan pelayanan masyarakat, Jun San kemudian bertemu Gu Reum yang menjadi mentor sukarelawannya. Interaksi tersebut perlahan menumbuhkan perasaan cinta pertama di antara keduanya.

Cha Woo Min memerankan Jun San, remaja yang memiliki masa depan menjanjikan di dunia renang. Di balik penampilan menarik dan kemampuan atletiknya, ia menyimpan rasa rendah diri serta luka emosional yang tidak diketahui orang lain.

Ketika mulai dekat dengan Gu Reum, Jun San harus menghadapi pergulatan batin yang selama ini menghambat dirinya, sementara hubungan mereka berkembang menjadi perjalanan untuk saling memahami.

Editor: Hanny Suwindari
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