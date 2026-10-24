Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Jihyo TWICE Tinggalkan JYP Entertainment Setelah 21 Tahun, Dirikan Agensi Sendiri EMITHAUS

jihyo (x @popbase) - Image

jihyo (x @popbase)

JawaPos.com - Jihyo TWICE, umumkan langkah baru dalam perjalanan kariernya setelah mengakhiri kebersamaan dengan JYP Entertainment selama 21 tahun.

Menurut laporan Soompi, Jihyo menyampaikan kabar tersebut melalui surat tulisan tangan yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Ia juga mengumumkan pendirian agensi sendiri bernama EMITHAUS sebagai awal dari babak baru dalam kehidupan profesionalnya.

Jihyo mengenang perjalanan panjangnya bersama JYP Entertainment sejak masih kecil hingga dewasa. Ia mengakui bahwa selama lebih dari dua dekade, ada berbagai pengalaman menyenangkan maupun sulit yang membentuk dirinya menjadi sosok seperti sekarang.

Jihyo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang di agensi yang telah mendampinginya, memberikan dukungan, dan membantunya berkembang selama bertahun-tahun.

Nama EMITHAUS dipilih sebagai simbol kebebasan untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasi potensi yang belum sepenuhnya ditemukan.

Jihyo berharap perusahaan barunya dapat menjadi tempat untuk mencoba berbagai kemungkinan kreatif serta mengembangkan identitasnya sebagai seorang artis.

Ia juga menyadari bahwa menjalani karier secara mandiri membawa tanggung jawab lebih besar, sehingga setiap keputusan dan proyek mendatang akan dipertimbangkan dengan lebih matang.

Meski berpisah dari JYP Entertainment, Jihyo menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti dirinya meninggalkan TWICE.

Ia menyebut grup yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya itu tidak tergantikan. Jihyo juga berharap dapat terus berdiri di atas panggung bersama para anggota dan menciptakan lebih banyak kenangan dengan mereka selama bertahun-tahun ke depan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jihyo TWICE Meninggalkan JYP Entertainment dan Mendirikan Agensi Baru - Image
Music & Movie

Jihyo TWICE Meninggalkan JYP Entertainment dan Mendirikan Agensi Baru

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.29 WIB

Park Jin Young Pendiri JYP Entertainment Membantah Mendapat Perlakuan Istimewa dalam Proyek K-pop - Image
Entertainment

Park Jin Young Pendiri JYP Entertainment Membantah Mendapat Perlakuan Istimewa dalam Proyek K-pop

Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.54 WIB

Kontroversi Pengajuan Merek FANOMENON, JYP Entertainment Beri Penjelasan - Image
Entertainment

Kontroversi Pengajuan Merek FANOMENON, JYP Entertainment Beri Penjelasan

Selasa, 29 September 2026 | 22.35 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore