Jihyo TWICE Tinggalkan JYP Entertainment Setelah 21 Tahun, Dirikan Agensi Sendiri EMITHAUS

jihyo (x @popbase)
JawaPos.com - Jihyo TWICE, umumkan langkah baru dalam perjalanan kariernya setelah mengakhiri kebersamaan dengan JYP Entertainment selama 21 tahun.
Menurut laporan Soompi, Jihyo menyampaikan kabar tersebut melalui surat tulisan tangan yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
Ia juga mengumumkan pendirian agensi sendiri bernama EMITHAUS sebagai awal dari babak baru dalam kehidupan profesionalnya.
Jihyo mengenang perjalanan panjangnya bersama JYP Entertainment sejak masih kecil hingga dewasa. Ia mengakui bahwa selama lebih dari dua dekade, ada berbagai pengalaman menyenangkan maupun sulit yang membentuk dirinya menjadi sosok seperti sekarang.
Jihyo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang di agensi yang telah mendampinginya, memberikan dukungan, dan membantunya berkembang selama bertahun-tahun.
Nama EMITHAUS dipilih sebagai simbol kebebasan untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasi potensi yang belum sepenuhnya ditemukan.
Jihyo berharap perusahaan barunya dapat menjadi tempat untuk mencoba berbagai kemungkinan kreatif serta mengembangkan identitasnya sebagai seorang artis.
Ia juga menyadari bahwa menjalani karier secara mandiri membawa tanggung jawab lebih besar, sehingga setiap keputusan dan proyek mendatang akan dipertimbangkan dengan lebih matang.
Meski berpisah dari JYP Entertainment, Jihyo menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti dirinya meninggalkan TWICE.
Ia menyebut grup yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya itu tidak tergantikan. Jihyo juga berharap dapat terus berdiri di atas panggung bersama para anggota dan menciptakan lebih banyak kenangan dengan mereka selama bertahun-tahun ke depan.
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