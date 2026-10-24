Nayeon TWICE Comeback Solo November 2026, JYP Entertainment Beri Konfirmasi

nayeon (x @kchartsmaster)
JawaPos.com - Nayeon TWICE, bersiap kembali menyapa penggemar melalui proyek musik solonya.
Menurut laporan Soompi, JYP Entertainment mengonfirmasi bahwa Nayeon tengah mempersiapkan album solo baru dengan target perilisan pada akhir November.
Kabar ini menjadi perhatian penggemar yang telah menantikan karya solo terbaru sang penyanyi.
Media Korea Selatan The Korea Herald melaporkan bahwa Nayeon menargetkan perilisan album pada pekan ketiga November.
Namun, tanggal pastinya belum ditetapkan karena jadwal kegiatan artis dapat berubah selama proses persiapan. Pihak agensi hanya memastikan bahwa comeback tersebut sedang dipersiapkan untuk periode akhir November 2026.
Jika berjalan sesuai rencana, album ini akan menjadi rilisan solo pertama Nayeon dalam sekitar dua tahun lima bulan, sejak mini album keduanya, NA, dirilis pada Juni 2024.
Album tersebut menampilkan lagu utama “ABCD”, yang memperlihatkan sisi musikal Nayeon dengan konsep berbeda dari debut solonya.
Nayeon memulai perjalanan sebagai solois pada Juni 2022 melalui mini album IM NAYEON. Album yang dipimpin lagu hit “POP!” itu berhasil menempati posisi ketujuh Billboard 200 di Amerika Serikat.
Pencapaian tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu anggota TWICE yang sukses mengembangkan karier individu di luar aktivitas grup.
Selain aktivitas solo, Nayeon tetap aktif bersama TWICE dan terlibat dalam berbagai proyek musik. Pada Mei 2026, ia juga merilis lagu “Love Is Enough” sebagai soundtrack drama Sold Out on You.
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Jawa Pos
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