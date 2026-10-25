Unit EMP ZEROBASEONE Umumkan Single Digital “RUN”, Teaser Perdana Dirilis

JawaPos.com - Unit EMP dari ZEROBASEONE kembali menyapa penggemar dengan proyek musik terbaru. Duo yang beranggotakan Seok Matthew dan Park Gunwook tersebut mengumumkan single digital perdana mereka berjudul “RUN” yang akan dirilis pada 4 November 2026.

Dalam proyek ini, EMP menggandeng duo hip-hop Korea Selatan, Dynamicduo, untuk menghadirkan kolaborasi musik yang menarik perhatian penggemar K-pop.

Menurut laporan Soompi, teaser untuk “RUN” diperkenalkan pada 24 Oktober sebagai bagian dari rangkaian promosi menjelang perilisan.

Single tersebut dijadwalkan tersedia di berbagai platform musik digital. Kehadiran Dynamicduo menjadi salah satu daya tarik utama karena mempertemukan dua anggota ZEROBASEONE dengan duo hip-hop yang telah dikenal di industri musik Korea.

Sebelum mengumumkan single ini, EMP telah memperkenalkan identitas mereka melalui mixtape perdana bertajuk EMP Mixtape Vol.1: We the Extra pada September 2026.

Proyek tersebut menandai langkah awal Matthew dan Gunwook sebagai unit tersendiri di luar aktivitas mereka bersama ZEROBASEONE. Mixtape itu juga memberi kesempatan bagi keduanya untuk mengeksplorasi warna musik dan menunjukkan karakter artistik yang berbeda.

Nama EMP diambil dari istilah Electromagnetic Pulse. Nama tersebut mencerminkan ambisi unit ini untuk menciptakan ruang musik yang menarik perhatian pendengar melalui karakter dan identitas mereka sendiri.