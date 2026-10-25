ZEROBASEONE EMP Rilis Teaser Single “RUN”, Siap Kolaborasi dengan Dynamicduo

JawaPos.com - Unit pertama ZEROBASEONE, EMP, kembali menarik perhatian penggemar dengan mengumumkan perilisan single digital terbaru bertajuk “RUN”.

Unit yang terdiri dari Seok Matthew dan Park Gunwook ini memperkenalkan proyek musik baru melalui teaser yang mengisyaratkan konsep penuh energi.

Comeback tersebut menjadi langkah lanjutan bagi keduanya dalam mengeksplorasi warna musik di luar aktivitas grup.

Menurut laporan allkpop, EMP merilis gambar teaser terbaru untuk single digital “RUN” melalui kanal resmi mereka.

Visual tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi menjelang peluncuran lagu yang dijadwalkan pada 4 November pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Kehadiran teaser ini semakin meningkatkan antusiasme penggemar terhadap proyek terbaru Matthew dan Gunwook.

Single digital “RUN” akan memuat empat lagu, yaitu dua lagu utama berjudul “EMP” dan “Pina C”, serta “Woofer” dan “In Your Rain”. Lagu “EMP” memadukan unsur hip-hop dan pop untuk menggambarkan identitas musikal unit tersebut.