Xiaoting Umumkan Debut Solo Lewat Single Digital Perdana Berjudul "LEGEND" 

xiaoting (x @oneilymusic)

JawaPos.com - Xiaoting akhirnya membuka babak baru dalam perjalanan kariernya. Dilansir dari alkpop, member Kep1er tersebut akan merilis single digital solo pertamanya pada 30 Juli, debut yang telah lama dinantikan oleh para penggemar sejak dirinya dikenal melalui Girls Planet 999.

Xiaoting mengejutkan penggemar dengan mengunggah sebuah gambar teaser bernuansa hitam putih di media sosial resminya.

Visual bertekstur kasar itu menampilkan namanya, tulisan "1ST DIGITAL SINGLE", tanggal perilisan, serta kata "LEGEND" yang tersusun mencolok di bagian atas, memicu rasa penasaran terhadap konsep musik yang akan diusung.

Debut solo ini menjadi langkah penting bagi Xiaoting di tengah aktivitasnya bersama Kep1er. Sejak resmi debut pada Januari 2022 lewat mini album First Impact dan lagu utama "WA DA DA", Kep1er terus memperluas popularitas melalui sederet rilisan seperti DOUBLAST, TROUBLESHOOTER, LOVESTRUCK!, Magic Hour, Kep1going On, TIPI-TAP, BUBBLE GUM, hingga mini album kedelapan CRACK CODE yang dirilis pada Maret 2026.

Tak hanya dikenal sebagai idol dengan kemampuan vokal dan visual yang menawan, Xiaoting juga mendapat pengakuan atas kemampuan performanya.

Ia pernah meraih medali emas cabang dance sports di ajang 2022 Idol Star Athletics Championships (ISAC) Chuseok Special, membuktikan kualitasnya sebagai performer serba bisa.

Lewat proyek solo berjudul "LEGEND", Xiaoting siap memperlihatkan identitas musiknya di luar Kep1er. Banyak penggemar menantikan warna baru yang akan ia hadirkan, sekaligus melihat bagaimana pesonanya bersinar sebagai solois.