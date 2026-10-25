ALPHA DRIVE ONE Rilis Teaser Sinematik “Talk to Me”

JawaPos.com - ALPHA DRIVE ONE (ALD1) menarik perhatian penggemar melalui teaser video musik terbaru untuk single digital “Talk to Me”. Dirilis pada 24 Oktober 2026, teaser tersebut menampilkan suasana sinematik dengan visual bernuansa laut yang misterius.

Para anggota terlihat berada di dalam air dengan tatapan intens dan ekspresi tenang, menciptakan atmosfer dreamy yang terasa seperti potongan adegan film.

Menurut laporan allkpop, teaser ini mengandalkan permainan cahaya yang menyerupai pantulan di dalam air untuk memperkuat kesan artistik.

Salah satu adegan yang mencuri perhatian muncul di bagian akhir, ketika Sangwon menatap kamera sebelum meniup sebuah lilin. Momen singkat tersebut menghadirkan kesan misterius dan membuat penggemar semakin penasaran dengan cerita yang akan ditampilkan dalam video musik lengkapnya.

“Talk to Me” merupakan lagu bergenre indie alternative pop yang memadukan suara synthesizer yang segar dengan groove R&B.

Nuansa musik yang mengingatkan pada suasana laut berpadu dengan vokal lembut para anggota, menghasilkan karakter lagu yang lebih emosional dan romantis. Perpaduan tersebut juga menjadi dasar konsep visual yang ditampilkan dalam teaser terbaru.

Single “Talk to Me” sendiri telah dirilis pada 22 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari aktivitas promosi lanjutan ALPHA DRIVE ONE setelah mini album kedua mereka, UNBREAKABLE : 少年BEAST. Grup ini juga mulai membawakan lagu tersebut di program musik Korea Selatan.