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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.08 WIB

Lisa BLACKPINK Rilis EP Perdana PRESS PLAY, MV “Tarantino”

Lisa (x @ThrePopCore) - Image

Lisa (x @ThrePopCore)

JawaPos.com - Lisa BLACKPINK sapa penggemar melalui perilisan EP solo terbarunya, PRESS PLAY. Rilisan ini menjadi proyek musik solo terbarunya setelah album penuh Alter Ego yang diluncurkan pada Februari 2025.

Bersamaan dengan peluncuran EP tersebut, Lisa juga merilis video musik lagu utama berjudul “Tarantino” yang mengusung konsep layaknya sebuah film aksi.

Menurut laporan allkpop, PRESS PLAY berisi enam lagu, yaitu “Tarantino”, “SaWaDiKa”, “V12”, “Cobra”, “Cut U Off”, dan “Sweat”.

Album ini dirancang dengan konsep sinematik, seolah-olah pendengar sedang menikmati sebuah film setelah menekan tombol putar. Pendekatan tersebut menjadi benang merah yang menghubungkan lagu-lagu di dalam EP.

Video musik “Tarantino” menampilkan Lisa dalam petualangan menegangkan di sebuah hotel. Ia berusaha mengantarkan surat kepada sutradara favoritnya, Quentin Tarantino, sambil menghadapi berbagai orang yang menghalangi perjalanannya.

Adegan aksi dan koreografi pertarungan menjadi daya tarik utama video tersebut, sekaligus memperlihatkan sisi Lisa yang ekspresif dan penuh energi di depan kamera.

Sebelumnya, Lisa menggelar acara listening party di kawasan Seongsu-dong, Seoul, pada 22 Oktober. Acara tersebut mengusung dekorasi bergaya bioskop Hollywood klasik, selaras dengan konsep album yang terinspirasi dunia perfilman.

Para penggemar yang hadir mendapat kesempatan mendengarkan seluruh lagu dalam EP sebelum peluncuran resminya.

Editor: Novia Tri Astuti
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