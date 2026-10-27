Jisoo BLACKPINK Rilis Teaser Single “ADDICTED”

Jisoo (x @soompi)
JawaPos.com - Jisoo BLACKPINK menarik perhatian penggemar setelah mengumumkan perilisan single digital terbarunya yang berjudul “ADDICTED”.
Menurut laporan Soompi, Jisoo mengungkap kabar tersebut sekaligus merilis teaser perdana untuk proyek musik barunya. Single ini dijadwalkan meluncur pada 30 Oktober waktu Korea Selatan, membuat penggemar semakin antusias menantikan karya solo terbarunya.
Pengumuman “ADDICTED” menjadi langkah terbaru Jisoo dalam mengembangkan karier musiknya di luar aktivitas bersama BLACKPINK.
Sejak debut bersama grup tersebut pada 2016, Jisoo telah memperluas kiprahnya sebagai penyanyi sekaligus aktris. Ia juga terus membangun identitas musikalnya melalui berbagai proyek solo yang memperlihatkan sisi berbeda dari karakter artistiknya.
Teaser yang dirilis menjadi petunjuk awal mengenai konsep yang akan diusung dalam single mendatang.
Meski detail lengkap mengenai genre, lirik, dan konsep video musik belum diungkapkan dalam pengumuman awal, perilisan materi teaser menandai dimulainya rangkaian promosi “ADDICTED”. Informasi tambahan mengenai lagu ini masih dinantikan menjelang tanggal peluncurannya.
Sebelumnya, Jisoo merilis single “CLICK” pada 4 September 2026. Lagu tersebut menjadi bagian dari aktivitas solonya pada tahun ketika BLACKPINK merayakan satu dekade sejak debut.
Di tengah kegiatan grup dan proyek individu para anggotanya, Jisoo terus menunjukkan bahwa perjalanan musik solonya tetap menjadi bagian penting dari kariernya.
Dengan perilisan “ADDICTED” yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada konsep lengkap dan warna musik yang akan ditampilkan Jisoo.
Teaser perdana menjadi pembuka menuju perilisan resmi pada 30 Oktober. Penggemar pun tinggal menunggu detail selanjutnya untuk mengetahui kejutan yang telah disiapkan sang idol melalui karya terbarunya.
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Jawa Pos
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