Rosé BLACKPINK Terpilih Jadi Pengisi Acara LACMA Art+Film Gala, Catat Tanggalnya!

Rose (x @aboutmusicyt)
JawaPos.com – Rosé BLACKPINK curi perhatian melalui pencapaian terbarunya di panggung internasional.
Rosé resmi diumumkan sebagai pengisi acara musik dalam LACMA Art+Film Gala 2026, sebuah perhelatan bergengsi yang mempertemukan tokoh-tokoh dari dunia seni, perfilman, mode, dan hiburan.
Kehadiran Rosé menjadi bukti semakin luasnya pengaruh sang penyanyi di industri musik global.
Menurut laporan Soompi, acara tahunan yang diselenggarakan Los Angeles County Museum of Art (LACMA) tersebut akan berlangsung pada 7 November 2026 di Los Angeles.
Gala tahun ini akan memberikan penghormatan kepada seniman Vija Celmins dan sutradara Denis Villeneuve, sosok di balik film-film terkenal seperti Arrival dan Dune.
Gucci kembali menjadi sponsor utama acara yang memasuki penyelenggaraan ke-15 tersebut.
Penunjukan Rosé sebagai pengisi acara mendapat sambutan positif dari pihak penyelenggara. Eva Chow, anggota dewan pengawas LACMA sekaligus salah satu ketua gala bersama Leonardo DiCaprio, menyampaikan bahwa kehadiran Rosé akan memperkuat semangat perayaan kreativitas lintas bidang.
Popularitas global dan karakter artistik Rosé dinilai selaras dengan tujuan acara yang menghubungkan dunia seni visual, film, dan musik.
Sepanjang kariernya, Rosé terus memperluas pencapaian bersama BLACKPINK maupun sebagai penyanyi solo.
Ia merilis album studio rosie pada 2024, yang menampilkan sisi personal melalui lagu-lagu dengan pendekatan pop yang lebih intim.
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Jawa Pos
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