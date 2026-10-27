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Aulia Ramadhani
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.36 WIB

Tunjukkan Suasana Baru, Jisoo BLACKPINK Ungkap Jadwal untuk Single Baru ‘ADDICTED’

Jisoo BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi - Image

Jisoo BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Dengan talenta luar biasa, Jisoo BLACKPINK kini akan comeback dengan rilisan single terbarunya ADDICTED

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), teaser baru telah dirilis untuk karya yang akan ia tunjukkan kepada penggemar.

Jisoo secara resmi mengumumkan rencananya untuk kembali dengan singel digital baru berjudul ADDICTED

Jisoo juga meluncurkan teaser pertama untuk singel tersebut, yang dijadwalkan rilis pada 30 Oktober KST.

Teaser video memperlihatkan sebuah petir berbentuk hati, yang membuat penasaran penggemar tentang konsep lagunya.

Namanya melejit, menjadi anggota grup Blackpink, yang debut di bawah naungan YG Entertainment pada Agustus 2016.

Menaiki tangga popularitas, ia memulai debut aktingnya dengan peran cameo dalam serial The Producers (2015) dan menjadi peran utama pertamanya di drama Snowdrop.

Sang idol diketahui lahir 3 Januari 1995, yang berprofesi sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris Korea Selatan.

Pada Maret 2023, Jisoo merilis album single debutnya, Me, yang menjadi album terlaris oleh solois wanita di Korea Selatan dan yang pertama terjual lebih dari satu juta kopi.

Dalam drama Boyfriend On Demand, ia menjadi seorang produser webtoon yang terlalu banyak bekerja dan berlangganan layanan simulasi kencan virtual untuk merasakan kencan impiannya.

Editor: Hanny Suwindari
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