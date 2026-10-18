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Aulia Ramadhani
Minggu, 18 Oktober 2026 | 22.41 WIB

Yoo Seung Ho Bahas Peran di Flex X Cop 2 dalam Pemotretan Wawancara Cosmopolitan Korea

Yoo Seung Ho. (Soompi) - Image

Yoo Seung Ho. (Soompi)

JawaPos.com - Aktor Korea Yoo Seung Ho memukau lewat pemotretan wawancara bersama Cosmopolitan Korea, dimana ia bercerita tentang Flex X Cop 2.

Dikutip dari Soompi, Minggu (18/10), drama yang ia perankan sebagai Sung Won itu sukses membuat penonton terpikat dengan akting antagonisnya.

Yoo Seung Ho berbagi pemikirannya mengenai karakter tersebut, “Untuk proyek ini, saya banyak berdiskusi dengan sutradara sejak awal pendekatan terhadap peran tersebut.”

Ia mendiskusikan bagaimana cara mengekspresikan hal itu, termasuk bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya seolah-olah hanyalah objek dan memandang rendah mereka.

Sang aktor mengungkap ingin menciptakan kebiasaan atau perilaku tertentu yang bisa terlihat secara konsisten sepanjang drama, namun tidak banyak adegan yang menampilkan sosok Sung Won.

Ia juga bisa menunjukkan berbagai sisi diri sebagai seorang aktor adalah hal yang luar biasa dan patut disyukuri.

Setuju untuk terlibat dalam ‘Flex x Cop 2’ bahkan sebelum selesai membaca keseluruhan naskahnya, ia sangat antusias.

“Proyek ini memberi saya kesempatan untuk memerankan karakter baik maupun jahat, bahkan yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya,” ungkapnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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