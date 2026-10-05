Donald Trump Geram dan Serang Wartawan dalam sebuah Wawancara

Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kata-kata kasar saat mengkritik wartawan dalam wawancara di Ruang Oval.
Dilansir dari laman People pada Senin (5/10), Trump menilai pertanyaan yang diajukan kepadanya selalu bernada negatif dan mengatakan tidak ada satu pun pertanyaan positif yang diberikan selama wawancara.
Trump bahkan menggambarkan setiap pertanyaan sebagai sasaran yang terus mengarah kepadanya dalam wawancara selama 75 menit.
Kritik Trump terhadap media muncul ketika wartawan menanyakan sejumlah isu, termasuk kondisi kesehatan Senator Mitch McConnell dan kemungkinan pemberian pengampunan jika Partai Demokrat menguasai Kongres.
Trump kemudian kembali menyoroti pemberitaan yang menurutnya tidak adil serta menuding sebagian besar berita tentang dirinya sebagai buruk dan palsu.
Trump juga menyebut sejumlah wartawan secara negatif dan menegaskan bahwa dirinya menginginkan pemberitaan yang adil, bukan sekadar pemberitaan yang selalu memujinya.
Perseteruan Trump dengan media bukan hal baru dan kembali meningkat setelah Gedung Putih membatasi akses sejumlah media, meskipun pengadilan kemudian memerintahkan pemulihan akses bagi media yang terdampak.
Dalam wawancara itu, Trump tetap mempertahankan kritiknya terhadap pemberitaan media dan mengatakan dirinya jarang mendapatkan liputan yang menurutnya positif maupun adil.
Wawancara tersebut telah menjadi sorotan sekaligus menandai penampilan Trump pada sampul majalah tersebut untuk ke-56 kalinya, melampaui rekor Richard Nixon sebagai individu dengan jumlah sampul terbanyak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022