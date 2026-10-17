 Foto Keluarga Tao Eks EXO Viral, Warganet Kembali Bahas Rumor Anak Sejak 2024

tao (x @baiduztaobar)

JawaPos.com - Huang Zitao atau yang dikenal sebagai Tao, jadi perbincangan setelah istrinya, Xu Yiyang, membagikan video kebersamaan mereka dengan seorang anak kecil di pantai.

Unggahan yang muncul pada 15 Oktober 2026 itu memperlihatkan pasangan tersebut berjalan sambil menggandeng tangan anak tersebut saat matahari terbenam.

Momen sederhana itu langsung menarik perhatian warganet dan memunculkan dugaan bahwa keduanya telah menjadi orang tua.

Menurut laporan Zapzee, Xu Yiyang menyertakan keterangan yang menggambarkan suasana senja di tepi laut dan kebahagiaan karena orang-orang yang dicintainya berada di sisinya. Warganet kemudian ramai membahas sosok anak dalam video tersebut.

Sebagian menduga anak itu sudah berusia setidaknya dua tahun karena terlihat mampu berjalan dan melompat, meskipun usia sebenarnya belum dikonfirmasi secara resmi.

Spekulasi mengenai kemungkinan Tao dan Xu Yiyang memiliki anak sebenarnya telah beredar sejak 2024. Perhatian publik kembali tertuju pada rekaman ketika Tao melamar Xu Yiyang dalam sebuah program hiburan pada April tahun itu.

Sejumlah warganet juga mengungkit klaim lama mengenai pasangan tersebut yang disebut pernah terlihat di klinik kandungan di Los Angeles.

Namun, berbagai dugaan tersebut tidak dapat dijadikan bukti pasti mengenai waktu kelahiran maupun identitas anak dalam video terbaru.

Pada Oktober 2024, Tao juga sempat menjadi sorotan setelah menyebut istri dan anak-anak saat melakukan siaran langsung, sebelum segera mengoreksi ucapannya.

Pada Juni 2025, rumor kembali mencuat setelah paparazi Tiongkok melaporkan melihat ibu Xu Yiyang bersama seorang pengasuh yang membawa bayi di area parkir apartemen Tao.

Kala itu, pihak hukum pasangan tersebut membantah tuduhan terkait praktik ibu pengganti, tetapi tidak memberikan penjelasan langsung mengenai apakah mereka telah memiliki anak.

Tao memulai debutnya bersama EXO pada 2012 sebelum meninggalkan grup pada 2015 dan melanjutkan kariernya di Tiongkok sebagai penyanyi solo serta aktor.

Hubungannya dengan Xu Yiyang, mantan trainee SM Entertainment, mulai menjadi perhatian publik sejak 2020. Keduanya mengonfirmasi hubungan asmara pada 2024 dan mendaftarkan pernikahan pada Desember tahun yang sama.