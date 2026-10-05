5 Film Horor Netflix Rating Tertinggi, Wajib Masuk Watchlist

JawaPos.com - Film horor selalu punya cara untuk membuat suasana menonton menjadi menegangkan. Mulai dari kisah ilmu hitam, makhluk gaib, hingga teror zombie. Nah, kalau kamu sedang mencari tontonan yang seru dan bikin penasaran, berikut rekomendasi film horor Netflix rating tertinggi yang bisa masuk ke watchlist kamu! Rekomendasi Film Horor Netflix Rating Tertinggi

Bagi kamu yang suka menonton film di Netflix, jangan ragu untuk upgrade paket langgananmu, karena Netflix premium plan worth it untuk kamu yang suka maraton film dengan kualitas gambar lebih maksimal dan pengalaman menonton yang lebih nyaman.

1. Ghost in the Cell (2026)

Berlatar di sebuah penjara, film ini menceritakan kemunculan entitas misterius yang mulai membunuh para tahanan.

Situasi tersebut membuat kelompok-kelompok yang sebelumnya saling bermusuhan harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Perpaduan horor, komedi gelap, dan latar penjara membuat cerita Ghost in the Cell, dengan rating 6,7 di IMDb dan 100% di Rotten Tomatoes, menyajikan banyak kejutan dan plot twist.

Film ini mulai tayang di bioskop pada April hingga Juni 2026. Tapi tenang, kamu tetap bisa menonton Ghost in the Cell di rumah lewat Netflix premium.

2. Frankenstein (2025)

Adaptasi karya klasik Mary Shelley ini digarap oleh Guillermo del Toro. Film ini mengisahkan Victor Frankenstein dan makhluk yang ia hidupkan melalui eksperimennya.

Selain unsur horornya, film ini juga menghadirkan drama dan fantasi yang kuat. Dengan rating IMDb 7,4/10, serta 85% Tomatometer dan 94% Popcornmeter di Rotten Tomatoes, Frankenstein menjadi tontonan yang recommended untuk kamu yang suka horor, drama, dan fiksi ilmiah.

3. Bring Her Back (2025)

Dua saudara menemukan sesuatu yang janggal tentang ibu asuh mereka setelah tinggal di sebuah rumah terpencil. Dari sinilah berbagai kejadian aneh mulai muncul dan membawa mereka ke dalam ritual yang mengerikan.

Kisah dalam film ini cocok untuk kamu yang suka horor supernatural dengan suasana mencekam dan menegangkan. Penyajian cerita yang menegangkan ini dinikmati oleh kritikus film maupun penonton, terbukti dari skor 7,1 di IMDb, serta 89% Tomatometer dan 79% Popcornmeter di Rotten Tomatoes.

4. 28 Years Later (2025)

Hampir tiga dekade setelah virus mematikan menyebar, sekelompok penyintas masih harus bertahan di tengah ancaman dari manusia terinfeksi. Ketika salah satu dari mereka meninggalkan tempat perlindungan, berbagai rahasia dan bahaya baru mulai terungkap.