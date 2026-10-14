Other Mommy dan Verity Bersaing Sengit, Film Horor Universal Raih Posisi Teratas

Film horor Other Mommy. (variety.com)
JawaPos.com - Persaingan film di bioskop Inggris dan Irlandia makin memanas setelah film horor Other Mommy berhasil merebut posisi pertama box office dari thriller psikologis Verity.
Film produksi Universal tersebut mencatat debut yang sangat tipis di puncak tangga pendapatan, membuktikan bahwa persaingan antarrilisan baru masih berlangsung ketat.
Hasil ini menjadi pencapaian menarik bagi Other Mommy yang langsung menarik perhatian penonton pada pekan pembukaannya.
Menurut laporan Variety, Other Mommy meraih pendapatan sebesar £1,97 juta atau sekitar US$2,66 juta di Inggris dan Irlandia.
Film horor yang disutradarai Rob Savage ini dibintangi Jessica Chastain dan Jay Duplass. Debut tersebut menempatkannya di posisi teratas, mengungguli Verity yang harus puas menempati peringkat kedua.
Meski turun satu peringkat, Verity tetap menunjukkan performa yang kuat pada pekan keduanya di bioskop.
Film adaptasi novel karya Colleen Hoover tersebut mengumpulkan sekitar £1,94 juta atau US$2,62 juta, hanya terpaut £33.263 dari Other Mommy.
Dengan tambahan pendapatan tersebut, total raihan Verity di Inggris dan Irlandia mencapai sekitar £7,3 juta atau US$9,8 juta.
Persaingan dua film tersebut memperlihatkan ketertarikan penonton terhadap genre horor dan thriller psikologis.
Other Mommy mengandalkan atmosfer mencekam melalui arahan Rob Savage, sedangkan Verity menawarkan kisah misteri psikologis yang diadaptasi dari novel populer.
Perbedaan pendekatan cerita ini memberikan pilihan menarik bagi penonton yang menyukai kisah penuh ketegangan.
Film aksi Heart of the Beast yang dibintangi Brad Pitt dan J.K. Simmons bertahan di posisi ketiga. Film tersebut mencatat pendapatan sekitar US1,1jutapadapekanketiganya,
Kehadirannya melengkapi persaingan di antara sejumlah film yang masih mempertahankan perhatian penonton bioskop.
Keberhasilan Other Mommy memuncaki box office menjadi awal yang menjanjikan bagi film tersebut. Namun, selisih pendapatan yang sangat kecil menunjukkan bahwa persaingan masih terbuka, terutama dengan Verity yang telah mengumpulkan total pendapatan lebih besar sejak penayangan perdananya.
Perkembangan box office pada pekan berikutnya akan menentukan apakah Other Mommy mampu mempertahankan posisi teratas atau kembali digeser oleh pesaingnya.
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Jawa Pos
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