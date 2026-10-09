XG Batalkan Konser Dallas dan Mexico City dalam Tur Dunia THE CORE

JawaPos.com – XG bawa kabar kurang menyenangkan bagi penggemar yang telah menantikan kedatangan mereka di Amerika Serikat dan Meksiko. Girl group tersebut membatalkan dua jadwal konser dalam rangkaian XG WORLD TOUR: THE CORE, yakni pertunjukan di Dallas dan Mexico City.

Menurut laporan Soompi, konser XG di Dallas yang semula dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 serta pertunjukan di Mexico City pada 22 November 2026 harus dibatalkan karena “keadaan yang tidak terduga”.

Pihak XG menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan kesempatan untuk menyaksikan mereka secara langsung.

Meski alasan spesifik mengenai pembatalan tidak dijelaskan lebih lanjut, pihak penyelenggara memastikan seluruh tiket untuk kedua konser akan mendapatkan pengembalian dana.

Pemegang tiket konser Dallas dapat mengikuti proses refund melalui Ticketmaster, sedangkan pemegang tiket Mexico City diarahkan ke Superboletos. Informasi resmi XG juga menegaskan bahwa proses pengembalian dana dilakukan melalui platform tempat tiket dibeli.

Pembatalan tersebut tidak berarti seluruh rangkaian tur THE CORE di Amerika Utara ikut dihentikan. XG masih dijadwalkan tampil di sejumlah kota lainnya, termasuk Oakland pada 3 November, Los Angeles, Chicago pada 9 November, Hamilton pada 12 November, serta Newark pada 14 November.

Jadwal Dallas pada 17 November menjadi satu-satunya tanggal dalam rangkaian tersebut yang telah resmi dibatalkan.