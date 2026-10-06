Ini 5 Alasan Wajib Nonton Konser Andrea Bocelli di Indonesia

JawaPos.com - Kesempatan menyaksikan Andrea Bocelli secara langsung di Indonesia menjadi salah satu agenda musik internasional yang patut diperhitungkan pada 2026.

Tenor asal Italia itu akan menggelar Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026 dan JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.

Kehadiran Bocelli bukan sekadar membawa nostalgia melalui lagu-lagu populernya. Konser tersebut sekaligus menandai 30 tahun perjalanan album Romanza, karya yang ikut mengukuhkan namanya sebagai salah satu penyanyi klasik paling dikenal di dunia.

Menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam rangkaian Romanza 30th Anniversary Tour. Dua pertunjukan di Indonesia juga dirancang dengan karakter berbeda, sehingga penonton di Borobudur dan Jakarta tidak akan mendapatkan pertunjukan yang sama di tempat berbeda.

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Lantas, apa yang membuat konser Andrea Bocelli di Indonesia layak masuk daftar agenda bagi pencinta musik? Berikut 5 alasannya.

1. Mendengarkan Langsung Suara di Balik Lagu-lagu Legendaris Nama Andrea Bocelli tidak bisa dilepaskan dari lagu Con Te Partirò, salah satu karya yang membuat suaranya dikenal luas hingga melampaui batas musik klasik.

Lagu tersebut pertama kali diperkenalkan Bocelli pada Festival Sanremo 1995 dan kemudian semakin populer lewat versi duet Time to Say Goodbye bersama Sarah Brightman.

Mendengarkan lagu-lagu tersebut melalui rekaman tentu memberikan pengalaman tersendiri. Namun, menyaksikan langsung Bocelli di atas panggung menawarkan pengalaman yang berbeda, terutama bagi pendengar yang selama bertahun-tahun mengenal suaranya melalui album dan berbagai pertunjukan.