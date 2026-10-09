ATEEZ Umumkan Comeback November dengan GOLDEN HOUR : Part.6, Rilis Teaser Misterius

ateez (x @soompi)
JawaPos.com – ATEEZ umumkan tanggal comeback terbaru mereka. Setelah sukses melanjutkan perjalanan melalui seri GOLDEN HOUR, grup beranggotakan delapan member ini bersiap kembali dengan karya baru yang langsung menarik perhatian penggemar. Comeback kali ini akan menjadi kelanjutan dari perjalanan musikal mereka dalam seri album GOLDEN HOUR.
Menurut laporan Soompi, ATEEZ secara resmi membuka hitung mundur comeback dengan merilis teaser perdana berjudul “CRASH TO BEGIN”. Melalui pengumuman tersebut, ATEEZ memastikan akan merilis GOLDEN HOUR : Part.6 pada 13 November 2026.
Teaser “CRASH TO BEGIN” menghadirkan nuansa yang cukup dramatis. Visual yang ditampilkan memperlihatkan sebuah kapal yang berada di tengah lautan, disertai gambaran gelombang besar dan situasi yang terasa penuh ancaman.
Potongan visual tersebut seolah memberikan petunjuk bahwa comeback terbaru ATEEZ akan membawa cerita dan atmosfer yang lebih intens.
Kehadiran GOLDEN HOUR : Part.6 juga menjadi kelanjutan dari album sebelumnya, GOLDEN HOUR : Part.5, yang dirilis pada Juni 2026. Seri tersebut mencatat pencapaian penting bagi ATEEZ setelah berhasil menduduki posisi No. 1 Billboard 200 untuk ketiga kalinya.
Lagu utama “BAD” juga meraih kemenangan di Inkigayo selama dua pekan, meski pencapaian tersebut datang sekitar tiga bulan setelah lagu dirilis.
Dengan judul teaser “CRASH TO BEGIN”, ATEEZ tampaknya sengaja memberikan kesan bahwa awal perjalanan baru mereka justru dimulai dari sebuah “tabrakan”.
Konsep tersebut membuka ruang spekulasi mengenai cerita yang akan dibawa GOLDEN HOUR : Part.6, terutama setelah visual kapal dan badai muncul sebagai bagian dari teaser perdana.
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