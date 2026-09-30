Suho EXO, Jongho ATEEZ, Chuu dan 11 Penyanyi Tampil di The Listen 6

the listen 6 (x @soompi)
JawaPos.com – The Listen kembali dengan musim keenam dan menghadirkan deretan vokalis dengan karakter suara yang beragam.
Menurut laporan Soompi, The Listen: The Season We Stayed telah merilis poster perdana yang menampilkan 14 penyanyi, termasuk Suho EXO, Jongho ATEEZ, Chuu, Lee Seung Gi, Yuju, Lee Young Hyun, dan sejumlah nama lainnya.
Selain ketujuh nama tersebut, jajaran pengisi musim terbaru ini juga terdiri dari Tei, DK dari December, Lee Ye Joon, Shin Ye Young, Kim Hee Jae, Park Ji Hyun, Song Min Jun, serta Lee Ye Ji.
DK, Lee Ye Joon, dan Kim Hee Jae merupakan tiga penyanyi yang sebelumnya tampil di musim terdahulu dan kini kembali untuk memimpin perjalanan musikal musim keenam.
The Listen merupakan program busking yang membawa para penyanyi berkeliling ke berbagai daerah di Korea Selatan untuk menghadirkan pertunjukan musik secara langsung.
Musim keenam juga memperkenalkan segmen baru bertajuk “Busking of Destiny”, yang akan menghadirkan misi-misi tersembunyi dengan melibatkan penonton.
Tak hanya penampilan solo, penonton juga dapat menantikan sejumlah kolaborasi lintas gender. Beberapa kombinasi yang telah diperkenalkan antara lain Tei dan Yuju, Suho dan Lee Ye Ji, serta Lee Young Hyun dan Lee Seung Gi.
Konsep tersebut diharapkan menghadirkan warna baru dalam penampilan para vokalis di musim keenam.
Musik dari program ini juga akan dirilis sebagai lagu digital secara bertahap. Lagu “In Trouble” yang dibawakan Tei, DK, Lee Seung Gi, Suho, Jongho, Kim Hee Jae, dan Park Ji Hyun dijadwalkan rilis pada 30 September.
Sementara itu, lagu solo Suho berjudul “Let’s Stay Well”, yang merupakan lagu milik Zitten, akan dirilis pada 4 Oktober.
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