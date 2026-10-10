Teasernya dirilis! Nantikan ATEEZ dalam Comeback Bulan November ‘CRASH TO BEGIN’

ATEEZ. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Untuk penggemar yuk bersiap menantikan comeback yang spektakuler dari boygrup Korea ATEEZ.
Dilansir dari Soompi, Kamis (8/10), menarik perhatian, tanggal comeback dan teaser pertama telah dirilis.
Untuk kali ini, ATEEZ akan kembali dengan GOLDEN HOUR : Part.6 pada tanggal 13 November pukul 14.00 KST.
Sebelumnya, Yunho, San, Seonghwa, dan Jongho ATEEZ dalam Imitation yang dimana akting mereka dipuji penggemar.
Sebelumnya, karya ATEEZ yaitu Adrenaline berhasil melesat ke peringkat No. 1 di tangga lagu realtime Bugs Bunny, di mana kelima posisi teratas ditempati oleh lagu-lagu dari GOLDEN HOUR : Part.4.
Disukai penggemar, video musik ATEEZ untuk Adrenaline mencapai peringkat No. 1 di daftar Video Trending Teratas YouTube di seluruh dunia
ATEEZ yang dikenal sebelum debut sebagai KQ Fellaz, merupakan boy grup beranggotakan 8 orang di bawah naungan KQ Entertainment.
Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho menjadi anggota dalam grup ini
Sebuah lagu pra-debut ‘From’ pada 9 Juli 2018 telah mereka rilis bersama trainee lain bernama Junyoung.
Grup ini debut pada 24 Oktober 2018 dengan mini album ‘Treasure Ep.1: All to Zero,’ yang kemudian pada 8 Juli 2019, ATEEZ menandatangani kontrak dengan label rekaman AS RCA Records.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022