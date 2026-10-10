Teasernya dirilis! Nantikan ATEEZ dalam Comeback Bulan November ‘CRASH TO BEGIN’

JawaPos.com - Untuk penggemar yuk bersiap menantikan comeback yang spektakuler dari boygrup Korea ATEEZ.

Dilansir dari Soompi, Kamis (8/10), menarik perhatian, tanggal comeback dan teaser pertama telah dirilis.

Untuk kali ini, ATEEZ akan kembali dengan GOLDEN HOUR : Part.6 pada tanggal 13 November pukul 14.00 KST.

Sebelumnya, Yunho, San, Seonghwa, dan Jongho ATEEZ dalam Imitation yang dimana akting mereka dipuji penggemar.

Sebelumnya, karya ATEEZ yaitu Adrenaline berhasil melesat ke peringkat No. 1 di tangga lagu realtime Bugs Bunny, di mana kelima posisi teratas ditempati oleh lagu-lagu dari GOLDEN HOUR : Part.4.

Disukai penggemar, video musik ATEEZ untuk Adrenaline mencapai peringkat No. 1 di daftar Video Trending Teratas YouTube di seluruh dunia

ATEEZ yang dikenal sebelum debut sebagai KQ Fellaz, merupakan boy grup beranggotakan 8 orang di bawah naungan KQ Entertainment.

Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho menjadi anggota dalam grup ini

Sebuah lagu pra-debut ‘From’ pada 9 Juli 2018 telah mereka rilis bersama trainee lain bernama Junyoung.