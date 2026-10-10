Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.11 WIB

Teasernya dirilis! Nantikan ATEEZ dalam Comeback Bulan November ‘CRASH TO BEGIN’

ATEEZ. Sumber Foto: Soompi - Image

ATEEZ. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Untuk penggemar yuk bersiap menantikan comeback yang spektakuler dari boygrup Korea ATEEZ.

Dilansir dari Soompi, Kamis (8/10), menarik perhatian, tanggal comeback dan teaser pertama telah dirilis.

Untuk kali ini, ATEEZ akan kembali dengan GOLDEN HOUR : Part.6 pada tanggal 13 November pukul 14.00 KST.

Sebelumnya, Yunho, San, Seonghwa, dan Jongho ATEEZ dalam Imitation yang dimana akting mereka dipuji penggemar.

Sebelumnya, karya ATEEZ yaitu Adrenaline berhasil melesat ke peringkat No. 1 di tangga lagu realtime Bugs Bunny, di mana kelima posisi teratas ditempati oleh lagu-lagu dari GOLDEN HOUR : Part.4.

Disukai penggemar, video musik ATEEZ untuk Adrenaline mencapai peringkat No. 1 di daftar Video Trending Teratas YouTube di seluruh dunia

ATEEZ yang dikenal sebelum debut sebagai KQ Fellaz, merupakan boy grup beranggotakan 8 orang di bawah naungan KQ Entertainment.

Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho menjadi anggota dalam grup ini

Sebuah lagu pra-debut ‘From’ pada 9 Juli 2018 telah mereka rilis bersama trainee lain bernama Junyoung.

Grup ini debut pada 24 Oktober 2018 dengan mini album ‘Treasure Ep.1: All to Zero,’ yang kemudian pada 8 Juli 2019, ATEEZ menandatangani kontrak dengan label rekaman AS RCA Records.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
ATEEZ Umumkan Comeback November dengan GOLDEN HOUR : Part.6, Rilis Teaser Misterius - Image
Music & Movie

ATEEZ Umumkan Comeback November dengan GOLDEN HOUR : Part.6, Rilis Teaser Misterius

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.34 WIB

Suho EXO, Jongho ATEEZ, Chuu dan 11 Penyanyi Tampil di The Listen 6 - Image
Music & Movie

Suho EXO, Jongho ATEEZ, Chuu dan 11 Penyanyi Tampil di The Listen 6

Rabu, 30 September 2026 | 21.19 WIB

San ATEEZ Klarifikasi Rumor Kencan Usai Video di Milan Viral - Image
Music & Movie

San ATEEZ Klarifikasi Rumor Kencan Usai Video di Milan Viral

Selasa, 29 September 2026 | 23.07 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore