San ATEEZ Klarifikasi Rumor Kencan Usai Video di Milan Viral

san ateez (x @soompi)
JawaPos.com – San ATEEZ berikan klarifikasi terkait rumor kencan yang muncul setelah sebuah video dirinya bersama seorang perempuan di Milan, Italia, beredar luas di media sosial.
Menurut laporan Soompi, KQ Entertainment menegaskan bahwa perempuan tersebut merupakan perwakilan dari sebuah brand yang berbasis di Milan dan keduanya sedang dalam perjalanan untuk membeli sejumlah keperluan.
Rumor bermula ketika San berada di Milan untuk menghadiri peragaan busana Dolce&Gabbana dalam rangkaian Milan Fashion Week.
Dalam video yang beredar, San terlihat berjalan di jalanan bersama seorang perempuan yang kemudian membuat sebagian warganet menduga keduanya memiliki hubungan romantis.
KQ Entertainment menjelaskan bahwa video yang beredar hanya memperlihatkan San dan perempuan tersebut dalam satu sudut pandang.
Jika diperhatikan secara keseluruhan, terdapat petugas keamanan lokal yang mengenakan pakaian cokelat serta manajer San yang berada di belakang mereka. Agensi juga memastikan perempuan tersebut adalah perwakilan brand lokal, bukan pasangan romantis San.
San sendiri turut membantah rumor tersebut melalui platform komunikasi penggemar Fromm. Ia secara langsung mengatakan bahwa kabar mengenai dirinya berpacaran tidak benar.
San juga menyinggung aktivitas penguntit yang menurutnya membuat situasi seperti ini dapat terjadi, sekaligus meminta agar penggemar tidak melakukan tindakan yang melanggar privasi.
Sebelumnya, San memang tengah mendapatkan perhatian besar setelah ATEEZ merilis “BAD”. Popularitasnya semakin terlihat melalui penampilan di berbagai program, termasuk Running Man, yang membuat julukan “Duke of the North” kembali menjadi sorotan. Namun, meningkatnya perhatian juga membuat aktivitas pribadinya lebih mudah terekam dan tersebar di dunia maya.
Dengan penjelasan dari KQ Entertainment dan San, rumor mengenai hubungan romantis tersebut telah dibantah secara langsung oleh pihak terkait.
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